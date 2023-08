Bánki Ede egyesületi elnök lapunknak elmondta, hogy az országszerte a legjobbak közé tartozó, a nemzetközi szintnek is maradéktalanul megfelelő terep a tagság áldozatos munkájának köszönhető. Ez a közösségért végzett tenni akarás egyszerre jelent jó példát és eredményez ideális verseny feltételeket. Nem véletlen tehát, hogy erre a futamra ismételten neveztek az országos kiválóságok. Így tehát a szekszárdiak ez alkalommal is Budapest és környéke, valamint Győr, Pécs és Pápa legjobbjaival küzdöttek meg. Hét junior is bizonyította tudását, ez azért kiváltképp fontos elem, mert mutatja, hogy van kellő utánpótlás.

Fotó: Mártonfai Dénes

Bánki Ede hozzátette, hogy ebben az erős mezőnyben, a jelentős fizikai-pszichikai erőfeszítést igénylő küzdelemben a vendéglátók egyáltalán nem vallottak szégyent, sőt. Újfent bizonyították, immár sokadik alkalommal, hogy ennek a technikai sportágnak az egyik legerősebb hazai bázisa vármegyénk székhelye. Ez az állítás nem költői túlzás, hiszen az eredmények – az aranyérmek, illetve a dobogós helyezések – önmagukért beszélnek.

Íme: 1/8 Nitro Buggy Pro: 1. Bajusz Zsolt jr. (PÉMK), 2. Csekő Gergely (SMSE), 3. Bánki Dávid Ede (SMSE). 1/8 E-Buggy Pro: 1. Eszenyi András (SMSE), 2. Fekete Zsombor (PAME), 3. Kinhirt Botond (SMSE), 4. Bánki Dávid Ede (SMSE) 5. Oláh Gusztáv (SMSE). 1/8 Buggy Junior: 1. Kiss Máté (RCOR), 2. Csötönyi Gábor Adrián (SMSE), 3. Varga Kinga (PAME), 4. Mártonfai Dénes István (SMSE), 7. Csuzdi Szabolcs (SMSE). 4WD SCT: 1. Putzer Alex (SMSE), 2. Lóczi Zsolt (SMSE), 3. Fazekas Tamás (SMSE), 4. Szanyi Sándor (SMSE), 6. Török Tamás (SMSE).