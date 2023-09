Talán az augusztusban a magyar fővárosban rendezett világbajnokságnak is volt köszönhető, hogy kétszer annyian vettek részt a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztálya által szervezett eseményen, mint a tavalyi évben. A gyerekek kipróbálhatták az ugróplatót, a dobószereket, célba is dobhattak, de tesztelhették ügyességüket a légvár-akadálypályán is.

Nemcsak a gyerekek tudhattak meg többet az atlétikáról, a szülők megismerkedhettek és beszélgethettek a szakosztály edzőivel és a Kölyökből Atléta Program (KAP) csoportvezetőivel, sőt a budapesti vb szekszárdi résztvevőit, a maratonfutó Szemerei Leventét és a távolugró Németh Mátyást is kifaggathatták, hogyan indult a pályafutásuk a vármegyeszékhelyről.

A feladatokat teljesítő gyerekek világbajnokság kabalafiguráját, Youhuu-t ábrázoló matricát kaptak.