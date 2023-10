A vármegyei harmadosztály Nyugat csoportjában szerepel a Magyarkeszi KSE, idén kifejezetten jól. Az elmúlt években jobbára a tabella alsó feléhez tartozó gárda iregszemcsei döntetlennel (3–3) kezdte a szezont, majd kiütötte a kaposszekcső-csikóstőttősieket (15–0) és a simontornyaiakat (8–1). A pozitív értelemben meglepő idényrajt után a labdarúgók nem várt helyről kaptak extra segítséget: feleségekből és barátnőkből megalakult a Magyarkeszi KSE Amazonjai szurkolói csoport.

Mint azt Kiss Csaba klubelnök lapunknak elmesélte, meglepetés erejével hatott az együttesre az akció. A kezdetben nyolcas hölgykoszorú, amelynek tagjai a molinó mellett egyedi pólót is viseltek, azóta tovább bővült és kiterjedt a gyerekekre is, akik ugyanúgy buzdítják a csapatot, mint „a nagyok”. Az amazonok két hete a Tolnanémedi elleni idegenbeli bajnokin debütáltak, azon a találkozón, amin Kuvik Tibor kapus a 93. percben mentett pontot a magyarkeszieknek. Ezt múlt héten a Felsőnána elleni 10–1-es siker követett, vagyis velük is veretlen még a – vesztett pontok tekintetében negyedik legjobb – gárda.

A klubelnök hozzátette, idén jó csapat jött össze a településen, de ha nem is megy jól a játék, tizenkettedik emberként a szurkolók ott vannak mellettük és dobokkal űzik-hajtják kedvenceiket. A biztatás most hétvégén is elkél az együttesnek, amely a szintén veretlen, a címvédő és listavezető dombóváriak mögött a második helyen álló Tamási II-höz látogat. Orosz Ádámnak, Papp Gábornak és Mudris Normannak presztízsrangadó lesz a vasárnapi, akik éppen a megye egyes tamásiaktól érkeztek Magyarkeszire.