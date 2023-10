– Ha az Európa-bajnoki selejtezőablak előtt valaki azt mondja Önnek, hogy négy pontot szerez a válogatott Szerbia és Litvánia ellen, aláírta volna?

– Sokan aláírták volna, köztük én is, de, hogy ez ilyen elosztásban történt, amiatt lehet másabb kicsit az ember szája íze – felelte lapunknak Szappanos Péter, a Paksi FC kapusa, aki tagja volt a szerbeket 2–1-re legyőző és Litvániában 2–2-t játszó magyar válogatottnak. – A kaunasi mérkőzés után érthetően csalódottak voltunk, hogy nem sikerült győznünk és azzal kivívni már most az Európa-bajnoki részvételt, de a mérkőzés alakulása tükrében örülhetünk az egy pontnak is.

– Mi lehetett az oka az első félidő gyengébb játékának?

– A szerb meccs fizikálisan és talán érzelmileg is felemésztette a csapatot, de az sem elhanyagolható, hogy a két mérkőzést három nap és egy repülőút választotta el egymástól. A szombati siker után talán az egész ország automatikusnak vette, hogy több góllal nyerünk Litvániában, azt azonban látni kell, hogy főleg válogatottak között nincsen már akkora különbség, hogy bárki ellen biztosra lehessen menni. A szünetben persze nem dicsért meg minket a kapitány, de benne van a futballban, hogy produkálsz egy rosszabb félidőt. A második játékrészben viszont 180 fokos fordulatot vettünk, fölényben játszottunk, kiegyenlítettünk és csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e megrúgnunk a harmadik gólt.

– A keddi találkozó után csütörtökön már klubcsapatával edzett. Nem szeretett volna inkább pihenni?

– Arra ott lesz a téli szünet! Egy futballista számára nincsen édesebb teher, mint, hogy a válogatott miatt nincsen szabadnapja. Egyáltalán nem fordul meg ilyenkor az ember fejében, hogy fáradt lenne, engem feltölt, hogy kiszakadhatok a hétköznapokból. Szerencsésnek érzem magam, hogy két jó közösségnek lehetek a tagja, nincsen hangulatváltás a klubcsapat és a válogatott között, mint ami a múltban előfordult. Egy pihenőnapot egyébként kaptam, de hétvégén már fontos mérkőzés vár ránk Zalaegerszegen, úgyhogy nincsen megállás.

– A Paks öt mérkőzés óta veretlen a bajnokságban, amibe Bognár György vezetőedző szerint az is közrejátszik, hogy egy kiváló kapusra számíthat hétről hétre.

– Az egy plusz öröm számomra, ha egy-egy védéssel segíteni tudom a csapatot. Minden győzelem közös siker, hiszen egymást húzzuk felfelé. Ahhoz, hogy egy csapat stabil legyen, a védekezésnek a csatároktól kell kezdődnie és a kapusnál kell végződnie, a támadás pedig fordítva, kapusoktól indul és a csatároknál zárul. Mindennek klappolnia kell a sikerhez, azon vagyunk, hogy ezt a sorozatot tartani tudjuk.

– Szombaton annak a Zalaegerszegnek az otthonában lépnek pályára, amely rosszul kezdte a szezont, a legutóbbi három fordulóban viszont öt pontot gyűjtött.

– Válogatott szünet után mindig kérdőjeles az első egy-két mérkőzés, ez veszélyes is tud lenni, de minden csapat rutinosnak számít már ebben. A nyári átigazolási időszak végén jól tudott igazolni a Zete, főleg a támadószekcióba. Elkapták a fonalat az utóbbi fordulóban, Antonio Mance és Yohan Croizet is jó formába lendült. Azt gondolom, hogy csapatként mi erősebbek vagyunk, remélem, hogy ez a különbség a pályán és az eredményben is kijön majd.