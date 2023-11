Nem tudta megállítani a kanizsaiakat Kovács Balázs együttese, amely gyakorlatilag másfél negyedig tudta tartani a lépést vendégeivel. Akkor a lélektani tíz pontos differenciát közé rakták a zalaiakat (31–41), a félidőre pedig más húsz volt közte. A harmadik negyedben 72–46-os állásnál a találkozó legnagyobb különbsége alakult ki, ahonnan Pechár Csaba sorozatban dobott három triplájával a legvégén kozmetikázni tudtak a völgységiek.

– Tudtuk, hogy a három rutinos játékosukra épül a Kanizsa játéka és azzal is tisztában voltunk, hogy a palánkok alatt nagyon fizikális küzdelem várható. Ez be is igazolódott, a pontjaik nagy részét ők hárman szerezték – kezdte értékelését Kovács Balázs. –A védekezésünk megint nagyon gyenge volt, egy az egyben nem tudtuk megállítani őket. Az elzárás-leválás játékból rendre megtalálták a gyűrű alatti centerüket, vagy az irányítójuk „sétált” végig a gyűrűig. Hiába dobtunk majdnem kilencven pontot, ha a védő térfelünkön nem vagyunk kellően agresszívak és nem akarunk védekezni, akkor nehezen fogunk meccseket nyerni – tette hozzá a bonyhádiak vezetőedzője.