A felkészülést hétfőn kezdő szekszárdiak után kedden az NB III-as bajnokságba 25 év után visszatérő FC Dunaföldvár is nekivágott az edzéseknek. A kék-fehér klub játékosai kitűnő hangulatban végezték a gyakorlatokat, ami nem is csoda, hiszen nagyszerű őszt hagytak maguk mögött. Varga Balázs gárdája ötödikként telel, s jó esélye van rá, hogy akár dobogón is zárja a 2023/2024-es idényt.

„Kiválóan sikerült számunkra az utolsó hat mérkőzésünk – kezdte Varga Balázs. – Tizennégy pontot szereztünk, öt esetben gólt sem kaptunk, rendkívül elégedettek vagyunk a csapat teljesítményével. Nem szeretnénk jelentős változásokat a keretben, csak olyan futballista jöhet, aki hosszú távon is erősítést jelent, és be tud illeszkedni ebben a jó közösségbe, ami most összejött Dunaföldváron” – mondta a szakember, hozzátéve, hogy akiket megkerestek, azok egytől egyig örömmel fogadták az ajánlatot. „Jó érzés ez, hiszen más is látja, hogy egy pozitív dolgot tudtunk felépíteni” – tette hozzá.