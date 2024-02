Mint arról beszámoltunk, harmadik tavaszi meccsét is megnyerte a Paksi FC, miután Windecker József fejesével 1–0-ra legyőzte a Kecskeméti TE együttesét a két gárda vasárnap kora délutáni összecsapásán. A találkozó után Bognár György így értékelt:

„Az első félidőben megpróbáltuk Hahnt a bal oldalon játszatni, ami nem nagyon jött be, így vissza kellett állítanunk a saját posztjára – fogalmazott a meccs utáni sajtótájékoztatón Bognár György, a paksiak vezetőedzője. – Kerestük a megoldást a Kecskemét ellen, egy nagyon töredezett játék mellett. Rengeteg volt a szabálytalanság, nem volt szép futball. A második játékrészben átszerveztük az összeállításunkat. Ekkor már folyamatosabb volt a játék mindkét csapat részéről.

Megérdemelten nyertünk, mert többet tettünk a győzelemért, jobban nyomtunk, mint a kecskemétiek.

Volt ugyan lehetősége a KTE-nek is, de csak pontrúgások, oldalszabadrúgások és szögletek után. A mezőnyben nem éreztem veszélyt. A szünetben megbeszéltük, egy másfajta meccset kell játszanunk, és amennyire tudjuk, nyomjuk a kapuja elé a Kecskemétet. A csapatjátékunk most is működött, ebben erősek vagyunk, a színvonal még nem kiemelkedő, viszont változatlanul bízom benne, lesz az még jobb” – tette hozzá a szakember.

A Paksi FC 20 mérkőzésen szerzet 13 győzelmével, 4 döntetlenjével és 3 vereségével a tabella első helyén áll, és a 21. fordulóban, most pénteken 20 órától hazai pályán a zalaegerszegiekkel csap össze.