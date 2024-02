– Úgy gondolom, megérdemelt volt a győzelmünk, de azért kevés gólt rúgtunk, mert volt az első és második félidőben is két-három lehetőségünk. Növelni kellett volna a találataink számát, és akkor talán egy simább meccs lett volna. A második félidő már elég csúnyára sikeredett, mert a várdai játékosok – érthető módon – kicsit túlpörögtek, ekkor már nem volt szép játék. A végén védekezésre kényszerültünk, nem nagyon tudtunk kijönni a térfelünkről – mondta Bognár György a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Mint arról beszámoltunk, a PFC Mezei Szabolcs tizenegyesből szerzett góljával győzött a Kisvárda Master Good otthonában, s javított a zalaegerszegiektől egy hete hazai pályán elszenvedett 4–3-as vereség után.

– Összességében azt gondolom, hogy mi jobban és bátrabban játszottunk, sokáig ott tudtuk tartani a labdát az ellenfél térfelén. Vannak ilyen győzelmek is, megérdemelt volt. Szappanos Péter térde szúr és nem nagyon tud ráállni, ez rosszul jött nekünk, de szerencsére Simon Barnabás jól szállt be, irányította a védelmet ebben a periódusban, jól teljesített ő is – fogalmazott a Paksi FC vezetőedzője.

A Paksi FC március 3-án, vasárnap 14 órától az MTK Budapest otthonában lép pályára.