Három különböző stílusú csapattal találkozik a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban esedékes olimpiai selejtezőtornán a magyar válogatott, de Tunéziában, Norvégiában és Portugáliában egy valami közös: mindhárom komoly ellenfél lesz, véli Bán Tamás. A Hőgyészi SC korábbi vezetőedzője, egykori MKSZ-játékvezető szerint bárki képes bárkit megverni ebben a négyesben. Szerinte, ahogy mindig, most is döntő tényező lesz a kapusteljesítmény, de sok múlik a hármas védők és a beállósok, valamint az irányítók egy az egy elleni játékán.

Lékai Mátéra (jobbról a második) is fontos szerep jut majd az olimpiai selejtezőtornán

Fotó: Földi Imre

Ellenfélnézőben

A szakember Tunéziáról elmondta, az egyiptomiak után Afrika második legjobb válogatottjával rendelkezik, tagjai pedig szinte kivétel nélküli európai – jellemzően a francia) – ligában szerepelnek, ráadásul a gallokkal kétszeres világbajnok Patrick Cazal együttesét magas, gyors és erős játékosok alkotják. Bán Tamás a háromból ezt látja a legnehezebb mérkőzésnek nemcsak azért, mert nyitómeccs lesz, hanem, mert rettentő kellemetlen csapatról van szól.

Az olimpiai selejtezőtorna menetrendje

Március 14., csütörtök: Norvégia–Portugália 18.30, Magyarország–Tunézia 21 óra (M4 Sport). Március 16., szombat: Portugália–Tunézia 17 (M4 Sport), Norvégia–Magyarország 19.30 óra (M4 Sport). Március 17., vasárnap: Tunézia–Norvégia 18.30 (M4 Sport), Magyarország–Portugália 21 óra (M4 Sport).

A négyesből az első két válogatott jut ki az olimpiára, ahol a házigazda franciák mellett kontinensbajnok Egyiptom, Japán, Argentína és Svédország, valamint a vb-győztes dánok biztosan ott lesznek.

Norvégiát utoljára a 2012-es világbajnokságon győzték le a mieink, akik a formákat tekintve megszakíthatják nyolc meccsből álló nyeretlenségi (1 döntetlen, 7 vereség) sorozatukat. Sander Sagosen és Torbjørn Bergerud döntő tényezők lehetnek, de a skandináv kézilabdára jelemző szélsőjáték is befolyásolhatja a találkozó végkimenetelét, mondta a korábbi játékvezető.

Bán Tamás a portugálokról elmondta, előnyt jelent számukra, hogy szinte mindenki hazája bajnokságban szerepel (kivétel ez alól a szegedi Miguel Martins irányító), így szezon közben is sokat készülhetnek együtt. Kellemetlen játék jellemzi őket, akik a déli stílus (beállós keresése) mellett a sok futást és átlövést is preferálják. Ebben fontos szerep hárul majd a Costa-fivérekre, akik nagyon fiatal koruk ellenére már most meghatározó szerepet töltenek be a válogatottban.

Változások az olimpiai selejtezős keretben

A magyar válogatott a januári Európa-bajnokságon elért ötödik helyével vívta ki a részvétel jogát a kvalifikációs tornára. Chema Rodríguez szövetségi kapitány gyakorlatilag az Eb-keretnek szavazott most is bizalmat, annyi különbséggel, hogy a kapuba visszatért Mikler Roland, a jobbszélre pedig Pedro Rodriguez. Kimaradt viszont a kontinenstornán térdsérülést szenvedett és azóta megműtött Máthé Dominik.

Bán Tamás lapunknak elmondta, az első mérkőzés kulcsfontosságú lesz, valamint bízik abban, hogy kiváló hangulatot teremt majd az a hatezer ember, aki ott lesz a tatabányai csarnokban. A hazai pálya előnyét – a sportszerűség határain belül – a játékvezetők is érzékeltetik majd.

Férfiválogatottunk eddig nyolc alkalommal vett részt olimpián, legjobb helyezése az 1936-os, az 1980-as, az 1988-as, a 2004-es és a 2012-es negyedik helyezés volt.