Nem kis téttel bírt a két csapat szezonbeli harmadik bajnoki összecsapása, a Tolna-Mözs győzelem esetén gyakorlatilag biztossá tehette harmadik helyét az alapszakasz, ellenkező esetben az utolsó két fordulóban még küzdenie kellett volna ezért. Reveland Zoltán együttese ugyanakkor felszívta magát erre a találkozóra, az elmúlt három forduló eredményei (Dunaújváros 8–0, Újpest 9–0, Budaörs 11–2) pedig magabiztossággal töltötte el játékosait. Azzal viszont nem számolhattak, hogy Vámosi Georgina a nyolcadik percben elveszít egy párharcot, a csapat pedig a fiatal támadót.

Krascsenics Petra duplázott a miskolciak ellen

Fotó: Kiss Albert

Ez némi zavart keltett a Tolna-Mözsnél, a fókusz a sérült csapattársra terelődött, és egy kontra után a DVTK megszerezte a vezetést. Hátrányban is ment előre a vendéglátó, sorra alakította ki a helyzeteket, így még az első félidőben jött is az egyenlítés. A szünet után sem változott a játék képe, amibe a miskoliak „kósza” találata is beletartozott. A válasz ugyanakkor gyorsan jött Nagy Noémi részéről, a hátralévő nyolc percben pedig csak az volt a kérdés, hogy mikor tudják felőrölni a DVTK-t.

Erre végül az utolsó percekig várni kellett, de a gólok nem maradtak el, így ha matematikailag még nem is, de szinte biztos a Tolna-Mözs harmadik helye.

– Voltak olyan mérkőzéseink a szezonban, amik ezzel hasonlóan alakultak, de azokból nem sikerült így kijönnünk. Ezúttal mentálisan nem estünk össze, hittünk végig a győzelemben, amiért mindent meg is tettünk. Végig a Diósgyőr kapuja előtt voltuk, akaratunkat rá tudtuk erőltetini. Igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerjük ezt a mérkőzést – értékelte a találkozót Reveland Zoltán.

NB I, alapszakasz, 19. forduló

2F-Bau Tolna-Mözs–DVTK-Vénusz 4–2 (1–1)

Tolna, v.: Rácz Z. (Mihálovics, Kiss G.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Nagy N. Csere: Fekete E., Ferencz F., Bajcsy, Vámosi, Krascsenics P., Koch, Folk Zs. Edző: Reveland Zoltán

DVTK: Putnoky – Horváth L., Lipták, Kovács A., Molnár E. Csere: Szabó L., Újvári, Visnyánszki, Bernáth Cs. Edző: Volodimir Kolok

Gólszerző: Krascsenics P. (15., 39.), Nagy N. (32.), Koch (40.), illetve Bernáth Cs. (10.), Lipták (31.)

A bajnokság állása