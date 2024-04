Tizenharmadik bajnokijából a tizenkettediket nyerte meg a bajnoki címét hetekkel ezelőtt bebiztosító Tolna-Mözs, amely 6–5-ös sikert ünnepelhetett Szigetszentmiklóson. Ágics Péter csapata – anelyből több kulcsember is hiányzott, így több fiatal is lehetőséget kapott – egy remek találkozón gyűjtötte be a három pontot. A mostani hatossal együtt már 93 gólnál járnak a szezonban a tolnaiak, akiknek egy meccsük van már csak hátra, április 25-én az Asterix-Érd második számú gárdájának otthonában zárják a bajnokságot.

Férfi futsal NB III, Délnyugati csoport, 12. forduló

Szigetszentmiklósi SC–Tolna-Mözsi FSE 5–6 (2–4)

Szigetszentmikós, v.: Moldván I. (Kamal N., Petrovszki Zs.). Tolna-Mözs: Mészáros B. – Sára P., Kneller, Keszthelyi Gy., Szabó G. Csere: Ágics, Lánger, Demkó Á. A tolnaiak góljait Sára Patrik (9., 14., 33.), Keszthelyi György Krisztián (16., 17.) és Kneller Balázs (37.) szerezte.