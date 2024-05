Az MLSZ Versenybizottsága az Amatőr Licenc Szabályzatban a NB III-as bajnokság licencére vonatkozó előírások alapján hozta meg a határozatot, és többek között a jelenleg is NB III-as Bonyhád-Majos, FC Dunaföldvár, Paksi FC (második csapata), Szekszárdi UFC négyes mellett a vármegyei első osztályban szereplő Bonyhád VLC kérelmét is elfogadta. Az élvonalbeli csapatok közül csak a völgységiek nyújtottak be kérelmet.

A Dunaföldvár és a Paks második csapata jövőre is az NB III-ban szerepel majd

Fotó: Molnár Gyula

Egy fordulóval a harmadik vonal idei szezonjának vége előtt a Dunaföldvár, a Paks II és a Bonyhád-Majos már biztosan bennmaradt, a Szekszárdnak ezt még vasárnap ki kell harcolnia a Fehérvár második csapata ellen. A Bonyhád sincsen még páholyban, Sárai György együttesének szombaton hazai pályán le kell győznie a Bölcskét ahhoz, hogy biztosan bajnok legyen az élvonalban.

Csak a szűk kétharmaduk lesz NB III-as

A négy csoport 2-12. helyezett csapatai és a két legjobb 13. együttes bennmarad a harmadosztályban, valamint az osztályozó két vesztes csapata is NB III-as marad a következő szezonban. Ők egészülnek ki az NB II-ből feljutó két klub tartalékcsapatával, illetve a másodosztályból búcsúzó négy gárdával. Melléjük kerül továbbá a területi I. osztály osztályozójának tíz továbbjutója, így alakul ki a 2024/2025-ös szezon hatvannégy csapatos mezőnye, áll az MLSZ versenykiírásában.