Jól jött ki a sorsolás, az utolsó négy meccsét kivétel nélkül hazai pályán vívhatja az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjában éremért harcoló Dombóvári Kosársuli KE. Szilágyi Tamás alakulata a törökbálintiak elleni 85–69-es sikerrel kezdte a sort, aztán kicsit szorosabb meccsen a celldömölkieket verte.

„Nem ez volt életünk meccse – mondta Szilágyi Tamás aki hosszabb kihagyás után ülhetett le a dombóvári kispadra. – Ha az edzésen látott dobóformát át tudtuk volna menteni, akkor 140 pontig is juthattunk volna. Szokták mondani, hogy mindig a kötelező győzelem a legnehezebb, ez most is így volt, de a legfontosabb, hogy nem sérült meg senki é készülhetünk tovább a maradék két hazai mérkőzésünkre” – fogalmazott a szakember.

Döcögős kezdés után a harmadik negyedet nagyon megnyomta a dombóvári együttes, amelynek összesen tizenöt percnyi jó játék is elég volt a sikerhez.

Férfi NB II, Nyugati csoport, 11. forduló

Dombóvári Kosársuli KE–CVSE Vulkán Fürdő 82–70 (17–20, 23–18, 32–14, 10–18). Dombóvár, v.: Nagy B., Szecsődi R. Dombóvár: Takács A. 15/9, Hadnagy 4, Kőnig 17/9, Tóth V. 23, Pölöske 4. Csere: Roósz 8, Lép 6/3, Molnár M. 3/3, Balogh R.

A dombóváriak 8 győzelemmel és 6 vereséggel a harmadik helyen állnak a tabellán, amelyet a PTE-PEAC vezet (13 győzelem/0 vereség) a NeoSport Kozármisleny (12 győzelem/1 vereség) előtt. A dombóváriak mögött a negyedik helyen a Kanizsa KK áll szintén 8 győzelemmel és 6 vereséggel – május 10-én éppen őket fogadják a dombóváriak.