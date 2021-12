– A gazdálkodók búzával, kukoricával, napraforgóval, repcével és szójával foglalkoznak – tájékoztatott –, s ez utóbbi most a felkapott, mert plusztámogatás is igényelhető rá. A növényvédelmet azonban korlátozza az EU, így nehezebb a dolgunk, mint korábban volt. A kertművelés gyakorlatilag megszűnt a faluban. Még a házuk melletti kiskertet is inkább befüvesítik az emberek, minthogy tennének bele pár sor zöldséget vagy néhány palántát.