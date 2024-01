A külföldi hírességek között is találkoztunk már olyan hasonlósággal, amikor szinte nem tudtunk különbséget tenni a két személy között, de hazánk ismert emberei között is vannak, akik megszólalásig hasonlítanak egy-egy világsztárra.

Tóth Gabi és Meryem Üzerli

Tóth Gabinak akár az eltitkolt ikertestvére is lehetne a török színésznő, Meryem Üzerli. A két híresség ugyanis szinte megszólalásig hasonlít egymásra, azaz Gabi simán eljátszhatta volna Hürrem karakterét a Szulejmán című sorozatban.

Wolf Kati és Celine Dion

Mindketten elismert énekesnők, de nem csak ebben hasonlítanak. Celine Dionnak akár a testvére is lehetne Wolf Kati. Egyébként a Sztárban Sztár műsorában Kati el is énekelte Celine örök slágerét, a My heart will go on-t.