A nyugat-európai gázkrízis újabb fejezetét nyitotta meg a Vonovia nevű német ingatlanos vállalat, amely többek között lakások bérbeadásával is foglalkozik. Még javában tombol a nyár, de a cég már most bejelentette, hogy ősztől kénytelen lesz mindenki melegen felöltözni az otthonában. A Vonovia által birtokolt több mint háromszázezer lakásban ugyanis este 23 óra és reggel 6 óra között kikapcsolja a fűtést. A társaság tájékoztatása szerint az intézkedés célja a gázfogyasztás csökkentése és a fűtésszámlák mérséklése. A vállalat szerint ezzel a lépéssel mintegy nyolc százalékos megtakarítás érhető el – igaz, az emberek pulóverben vagy kabátban fognak aludni az otthonaikban.

A magas energiaárak miatt a Deutsche Wohnen lakásszolgáltató is fontolgatja a lehetséges megtakarítási intézkedéseket.

Alapvetően nagyon komolyan vesszük a jelenlegi helyzetet, és különféle lehetőségeket vizsgálunk a földgáz megtakarítására vagy a rendszereink működésének optimalizálására

– vetítette elő a baljós megszorító intézkedéseit a szolgáltató, amely jó hírként ugyanakkor megjegyezte hogy a melegvizet nem tervezik korlátozni.

Van azonban olyan szolgáltató, amely éppen ebben látja a megoldást az elszálló energiaárakra. Az berlini Dippoldiswalde lakásszövetkezet a jövőben 600 lakásából mintegy 260-ban csak időszakosan engedélyezi a fűtés használatát, ami a melegvíz-szolgáltatásra is kiterjed. Ennek okaként az energiaárak emelkedését jelölték meg. Falk Kühn-Meisegeier, a Dippoldiswalde ügyvezető igazgatója szerint

nem a bérlők bosszantásáról van szó, hanem arról, hogy alkalmazkodjunk a kialakult helyzethez, mert előfordulhat hogy a jövőben fizetésképtelenné válik a lakásszövetkezet. Az élet így is elég drága. Az éjszakai meleg víz olyan luxus, amelyet már nem engedhetünk meg magunknak

– tette hozzá a lakásszövetkezet vezetője. A részletekről egy, a társasházakban kihelyezett tájékoztatóban értesítették a szerencsétlenül járt lakókat. Ebből kiderül, hogy szeptemberig semmilyen fűtést nem biztosítanak, a melegvíz kapcsán pedig előre meghatározzák, hogy melyik időintervallumokban lehet használni ezt a „luxust”.

Miközben az alapvető szolgáltatásokat korlátozzák a lakásokban, a bérleti díjak követik az inflációt, így a jövőben azzal kell számolnia a bérlakásban élőknek – amely Németországban a lakosság mintegy fele – hogy magasabb költségeket kell vállalnia, ha nem szeretne az utcára kerülni.

Nem tehetünk úgy, mintha az infláció megkerülné a bérleti díjakat. Ez nem fog működni

– jelentette ki a Vonovia vezérigazgatója egy lapinterjúban.

Nem ez az első intézkedés, amellyel a télre várható gázkrízist próbálják kezelni Európában. Ahogy arról már a V4NA elsőként beszámolt korábban, az Európai Unió olyan terveket készített elő, amellyel energiadiktatúrába taszítaná az embereket. Eszerint 18 foknál nem lehetne melegebbre fűteni a lakásokat télen. Hogy Brüsszel elhitesse az emberekkel, hogy mindez létfontosságú lépés, különböző tanulmányokat is bevetettek, amelyekkel már előre megkísérlik az emberek érzékenyítését.

Az Energy Saving Trust nevű szervezet szerint 18 Celsius-fok az ideális szobahőmérséklet télen. Egy oktató cikkben részletesen elmagyarázza, miként kell úgy használni a termosztátot, hogy minél több energiát spóroljanak meg a háztartások. A zuhanyzás is kritikus pontja az energiapazarlásnak – vélekedik a szervezet, amely szerint négy percnél tovább nem szabad tartania a zuhanyzásnak, mert öt perc már pazarlásnak minősül a tanulmány szerint.

A fenntartható energiaforrások fejlesztésének elősegítésével foglalkozó Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) egy cikkében azt taglalja, hogy a házakban a folyosókat és a hálószobákat elegendő 15–18 Celsius-fokon tartani. A SEAI megjegyzi, hogy a legtöbb áramot reggel 7–9 óra között és este 17–19 óra között fogyasztják, a villamosenergia-termelés ezekben az időszakokban éri el a csúcspontját – mert az emberek ekkor tartózkodnak otthon. Ezért arra kellene törekedni, hogy inkább ezeken az időszakokon kívül használják az elektromos eszközöket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) osztja az újfajta spórolós trendet, és úgy véli, hogy a 18 fok is megfelelő és kényelmes a lakásban, azon belül is a hálószobában. A Francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség még ennél is alacsonyabbra tette az ideális hőmérsékletet: a hálószobát elég 17 fokig fűteni.

Egy energiahatékonysággal foglalkozó blog ajánlása szerint pedig a spórolás egy kibírható módja az, ha naponta egy órával kevesebbet fűtenek az emberek, mint korábban. Egy másik ilyen javaslat szerint a főzéshez használt edényeket érdemes kisebbekre cserélni – „ha kisebb az edény, kevesebb a pazarlás”.

