December 5-én, szombaton tartotta újonnan alakult pártja, a Reconquête (visszahódítás) első nagygyűlését a jobboldali francia elnökjelölt, Éric Zemmour a Párizs melletti Seine-Saint-Denis megyében lévő Villepinte nevű településen, ám az eseményt nem várt rendbontások zavarták meg - írja a V4NA.

Az egyik provokáló társaság a Soros György milliárdos spekulánshoz köthető SOS Racisme nevű civil szervezet aktivistáiból állt, akik először „non au racisme”, azaz nem a rasszizmusra jelszavakat kiabáltak be, ezt követően lökdösődés kezdődött, ami kisvártatva általános verekedésbe csapott át.

Violents incidents dans la salle du meeting d’Eric Zemmour. Plusieurs personnes sortent des t-shirts avec l’inscription « NON AU RACISME ». Elles sont ensuite attaquées par des participants au meeting. #ZemmourVillepinte Images de notre journaliste @RemyBuisine sur place pic.twitter.com/MmmF5yolGR — Brut FR (@brutofficiel) December 5, 2021

Az SOS Racisme a Twitteren azt írta a történtekkel kapcsolatban, hogy aktivistái azért mentek a gyűlésre, hogy békésen tiltakozzanak a rasszizmus ellen, de érthetetlen erőszakkal támadtak rájuk, elmondásuk alapján öt aktivista sérült meg.

NON AU RACISME Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste!✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5cvZadNGh8 — SOS Racisme - #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December 5, 2021

A Soros György által támogatott civil szervezet arról azonban elfelejtett beszámolni, hogy Éric Zemmour támogatói között van színes bőrű személy is, nevezetesen David Tanguy, aki a pódiumon közvetlenül az elnökjelölt mögött foglalt helyet. Tanguy közzétett egy fényképet a Twitteren és azt írta mellé, hogy ő a fekete férfi Zemmour mögött és büszke rá, hogy részese lehet a nagyszabású és remek hangulatú eseménynek. Hozzátette, hogy akiket zavar a jelenléte, nyugodtan elmehet, Franciaország jól meglesz nélkülük is.

Le « noir derrière Zemmour », c’était moi. Et je suis fier. Quelle ferveur, quelle ambiance, quel grandiose @ZemmourEric. Ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir, la France se passera d’eux. #ZemmourVillepinte #ZemmourPresident pic.twitter.com/SkxRFik30r — Tanguy David (@tanguy_france) December 5, 2021

A színes bőrű férfi a Zemmourt támogató, Génération Z elnevezésű mozgalom calvadosi munkatársa, egyetemista, akinek a gyűlésen való részvételére többen is felfigyeltek, olyannyira, hogy megfenyegették, több, mint 3000 üzenetet kapott, olyan is volt, aki Allah nevében lefejezéssel fenyegette meg, erről a Touche pas á mon poste ! (TPMP) című műsorban beszélt, ahol arról is beszámolt, hogy feljelentést tett a fenyegetések miatt.

"On va te décapiter" Harcelé et pris pour cible depuis le meeting d'Eric Zemmour, @tanguy_france témoigne dans #TPMP. pic.twitter.com/YrkwwpAXXk — TPMP (@TPMP) December 6, 2021

Még egy politikus, a szocialista párt tagja, Pierre Kanuty is megfenyegette Tanguy-t, a férfi egy üzenetben azt írta, hogy meg kellene hívni vacsorára Tanguy-t, majd jól megkínozni, mikor kiderült, hogy az egyik kommentelővel ugyanarra az egyetemre járnak. Tanguy a Twitteren bejelentette, hogy Kanuty ellen is feljelentést tesz.

Je déposerai plainte également contre @PierreKanuty, membre du conseil national du @partisocialiste, qui aimerait me « torturer ». pic.twitter.com/oZcjI65xBF — Tanguy David (@tanguy_france) December 7, 2021

Borítókép: Éric Zemmour francia jobboldali publicista, a francia elnökválasztás független jelöltje beszél támogatóihoz a Párizstól északra fekvő Villepinte-ben tartott gyűlésen 2021. december 5-én.