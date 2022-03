Cikkünk frissül!

Eloltották a tüzet

Sikerült eloltani a tüzet a zaporizzsjai atomerőműnél, ahol egy oktatóépület gyulladt ki az erőműkomplexumon kívül az orosz csapatok támadását követően. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.

London az ENSZ BT rendkívüli összehívását kezdeményezi

A brit kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezi - jelentette be a Downing Street péntek hajnalban.

Boris Johnson brit miniszterelnök telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel azt követően, hogy orosz csapatok támadása miatt tűz ütött ki Európa legnagyobb atomerőművében, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen fekvő Enerhodarban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök felelőtlen lépései közvetlen fenyegetést jelenthetnek egész Európa biztonságára

- idézi a brit kormány közleménye Johnsont, miután a brit kormányfő telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A két vezető egyetértett abban, hogy kulcsfontosságú a tűzszüneti megállapodás létrehozása.

Péntek hajnalban az ukrán hatóságok azt jelentették, hogy orosz támadást követően tűz ütött ki a zaporizzsjai atomerőműnél, de csak a komplexum egyik oktatóépületét és laboratóriumát érintette a tűz, és a sugárzás mértéke nem változott.

Andrij Tuz, a létesítmény szóvivője nem sokkal korábban a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban azt mondta, hogy az orosz haderő ágyúzza az erőművet, és arra kérte őket: állítsák le a nehézfegyvereket, mert valós a veszélye a nukleáris katasztrófának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az éjszaka folyamán telefonon beszélt Joe Biden amerikai elnökkel a Enerhodarban kialakult helyzetről, és Biden is felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a katonai tevékenységgel az erőműnél.

Oroszországban blokkolták a Meduzához és a Szabadság Rádióhoz való hozzáférést

Korlátozta a hozzáférést a Lettországból üzemeltetett Meduza hírportál és az amerikai költségvetésből finanszírozott Szabadság Rádió orosz nyelvű híroldalához Oroszországban pénteken az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor).

A hozzáférést a főügyészség 2022. február 24-én kelt, az információról, az információs technológiáról és az információ védelméről rendelkező törvény megsértésére hivatkozó határozata alapján korlátozták.

Péntekre virradóra az orosz felhasználók beszámolója szerint a Meduza és a Szabadság Rádió mellett gondot jelentett a BBC orosz szolgálata és a Deutsche Welle német műsorszolgáltató honlapjaihoz való hozzáférés is. Utóbbi médium adását Oroszországban korábban megszüntették, munkatársait pedig megfosztották az akkreditációtól. A felhasználók a Facebook működésében is komoly fennakadásokról számoltak be.

A Roszkomnadzor kedden, szintén a főügyészség kérésére blokkolta a hozzáférést az Eho Moszkvi rádióállomás és a Dozsgy online televízió adását. Csütörtökön az Eho Moszkvi igazgatótanácsa úgy döntött, hogy felszámolja az 1990 augusztusa óta sugárzó adót.

A Roszkomnadzor szerint a két tömegtájékoztatási eszköz rendszeresen és célzottan közölt hamis információkat Oroszország ukrajnai "különleges hadműveletéről". A hatóság azt állította, hogy e "hamis információk" a harci műveletek módjára, az orosz fegyveres erők emberveszteségeire, a bombázásokra és a polgári áldozatokra vonatkoztak. A két médiumban emellett felhívások hangzottak el nyilvános tömegrendezvények megszervezésére Oroszországban.

Nem érte találat az erőművet

Az erőműkomplexumon kívül, egy oktató épület gyulladt ki a zaporizzsjai atomerőműnél az orosz csapatok támadását követően - közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere.

Az ukrán illetékesek nem mértek a szokásosnál magasabb sugárzást a környéken.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök friss videójában kijelentette, hogy Oroszország a háborúban "nukleáris terrorizmushoz" folyamodik, és meg akarja ismételni a csernobili katasztrófát.

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy még soha egyetlen ország sem lövetett nukleáris erőművet. Ez az első eset az emberiség történetében. Ez a terrorista állam nukleáris terrorizmust alkalmaz

- húzta alá az ukrán elnök.

❗BREAKING❗#Zaporizhzhya missile hits and fire at the nuclear power station 🤯 pic.twitter.com/EzKFyTYIdo — Kyivtoday 🇺🇦 (@Kyivtodaycom) March 4, 2022

Kigyulladt a zaporizzsjai atomerőmű

Kigyulladt péntek hajnalban az Ukrajna délkeleti részén fekvő zaporizzsjai területen található atomerőmű az orosz csapatok támadását követően - közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere.

A Zaporizhzsja Nukleáris Hatóság 2022. március 4-i élő közvetítéséből származó képfelvételen több robbanás látható egy ukrán atomerőműben Zaporizhzsjában, orosz lövedékek miattForrás: AFP

A zaporizzsjai atomerőmű a legnagyobb ilyen létesítmény Európában; 6, egyenként 950 megawatt teljesítményű reaktora van. Az ukrán nukleáris energiatermelés csaknem felét, a teljes ukrajnai áramtermelés mintegy ötödét adja.

A franciák átirányítják a Charles de Gaulle anyahajót a keleti NATO-államok védelmére

A francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó hadihajó elhagyta Ciprust, ahol eddig azért állomásozott, hogy a közel-keleti terrorelhárító missziókban vegyen részt. A hajó olyan pozíció felé tart, ahonnan felderítő repülésre tud gépeket indítani - mondta Florence Parly francia védelmi miniszter a BFMTV-nek.

Küldetésünk szigorúan elrettentő, nincsenek háborús szándékaink

– mondta a miniszter. A Rafale vadászgépek és felderítő repülőgépek feladata a NATO keleti szárnyának megerősítése.

Orosz katonák Herszon utcáin

Az oroszok már bevették Herszont, a Krím-félszigettől északnyugatra fekvő dél-ukrajnai várost.

Ezen a videón az látható, hogy orosz katonai járművek haladnak végig a város utcáin.

Russian troops on the streets of Kherson pic.twitter.com/DNkggrA7tu — War in Ukraine (@WarinUkraineV) March 3, 2022

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén egy orosz légicsapásban kigyulladt logisztikai centrumban Kijevben 2022. március 3-án