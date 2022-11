Választ a mozgalom sajtórészlegétől kaptak, amely szerint a szervezet bírósági bejegyzése folyamatban van, az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtották, „az ország jelenlegi helyzetében ugyanakkor a mozgalom egyetlen napot sem hajlandó elvesztegetni bírósági procedúrák miatt, ezért a tagtoborzást és az adománygyűjtést is folytatjuk, hisz mozgalmunk állami támogatás nélkül építkezik”. Hozzátették, a még be nem jegyzett mozgalom támogatására eddig 173 ezer forint folyt be, ezt egy külön erre a célra létrehozott elkülönített számlaszámon tárolják. Mint írták, az összeget egyelőre nem használták fel, a mozgalommal kapcsolatos költségeket Jakab a saját tiszteletdíjából fizeti.

