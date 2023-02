A gépkocsilopások 30 százalékkal emelkedtek, de a betörések és a zsebtolvajlások is drasztikusan megszaporodtak. Az elemzés szerint egyébként a gyújtogatás, az erőszakos bűncselekmények és a nemi erőszak is nagymértékben nőtt, illetve a halálos áldozatokkal járó erőszakos bűncselekmények száma is emelkedett.