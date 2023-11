Cikkünk frissül!

Megsemmisült az utolsó gázai malom

Egy ENSZ-jelentés szerint az utolsó gázai lisztmalmot is találat érte és megsemmisült. Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordinációs Hivatala (OCHA) közölte, hogy a Deir Al Balahban található As Salam malmot dél körül találták el.

"Ez volt az utolsó működő malom Gázában, és megsemmisítése azt jelenti, hogy a helyben előállított liszt belátható időn belül nem lesz elérhető Gázában" - áll az ügynökség legújabb jelentésében.

Biden: a kétállami megoldás az egyetlen válasz

Joe Biden amerikai elnök kaliforniai sajtótájékoztatóján beszélt a gázai helyzetről. A Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott találkozóját követő sajtótájékoztatón arról kérdezték, mikor lesz vége a konfliktusnak. Azt mondja, nem tudja megjósolni, hogy mikor ér véget, de úgy véli, hogy akkor, "amikor a Hamász már elveszti a kapacitását" olyan támadások végrehajtására, mint például az október 7-i.

Biden azt mondja, világossá tette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára, hogy a kétállami megoldás az egyetlen válasz az izraeli-palesztin konfliktus hosszú távú megoldására. Az amerikai elnök szerint hiba lenne Gáza izraeli megszállása.

A rendőrök összecsaptak a palesztin-párti tüntetőkkel Washingtonban

Összecsapott a washingtoni rendőrség palesztin-barát tüntetőkkel a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) székháza előtt tartott tüntetésen. Az amerikai Capitol Police szerint körülbelül 150 ember "illegálisan és erőszakosan tüntetett" a DNC főhadiszállásának épülete közelében, a Capitol Hill környékén.

A tüntetés szervezői – köztük az If Not Now és a Jewish Voice For Peace tagjai is – a rendőrséget a tüntetők elleni erőszakkal vádolták. "Szégyenletes, ahogy az erőszakmentes tüntetők és közösségünk tagjai a rendőri erőszakkal találkoztak" - mondta az egyik szervező.

Ez történt szerdán: