Több hazai településen utcákat, tereket neveztek el róla, több szobra is áll, többek között az Orvostörténeti Múzeum mellett és síremléke közelében is látható mellszobra. 2009 óta nevét viseli az Európai Parlament egyik új brüsszeli épületszárnya, ennek avatásán jelentette be özvegye az Antall József Tudásközpont megalapítását; 2015-ben a brüsszeli épületben is szobrot állítottak neki. 2017-ben a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic posztumusz állami elismerésben részesítette. A 2019-ben Budapest posztumusz díszpolgárává választott kormányfőről szól a Blokád című, 2022-ben bemutatott film.

Gulyás Gergely: Antall Józsefnek a szolgálat a saját életénél is fontosabb volt Ha valaki meg akarja érteni, mi az önzetlen közszolgálat, akkor tanulmányozza Antall József életpályáját, akinek a szolgálat a saját életénél is fontosabb volt – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az Országházban a volt miniszerelnök emlékére rendezett konferencián. Gulyás Gergely a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, az Országgyűlés Hivatala, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány által az egykori miniszterelnök halálának 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen azt hangoztatta, ma már senki sem vitatja, hogy Antall József jelentős szerepet játszott abban, hogy a demokratikus átalakulás kompromisszumoktól mentes és vértelen volt, valamint elhozta a teljes szabadságot Magyarország számára. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI Antall József világosan látta, hogy az 1989-90-es átalakulás Magyarország számára a szabadság és szuverenitás visszaszerzésének lehetőségét hozza el, ugyanakkor kulcsfontosságúnak tartotta, hogy mindez a magyar történelmi tradícióba beágyazódva történhessen meg. Ezért kezdettől fogva parlamentáris demokráciát képzelt el, amelynek a gyökere a magyar alkotmányosságban volt fellelhető – mondta a miniszter. Antall József és kormányának érdemeit sorolva Gulyás Gergely elmondta, hogy nekik köszönhető az ország korlátlan szuverenitásának visszaszerzése a Varsói Szerződésből való kilépéssel és a KGST megszüntetésével, valamint a nemzetpolitika sarokköveinek kijelölése, alkotmányban rögzítették ugyanis, hogy Magyarország felelősséget érez a határon túl élő magyarokért, valamint elérték, hogy a nemzetiségek jogai Európában is elismert, az emberi jogok közé tartozó jogok legyenek. Továbbá szintén nekik köszönhető, hogy az ország európai és euroatlanti integrációja elindult. A miniszter elmondta: „ahogy ma Európa kinéz, okunk van a szomorúságra”, mégsincs az intézményesített európai együttműködésnek alternatívája, igaz Antall József idejében még vonzóbbnak látszott ez a lehetőség. „A magát a demokrácia bölcsőjének tartó kontinens nehéz napokat él, a legtöbb negatív változás pedig a politikai elit tekintetében történt” – fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy Antall József emléke arra int, hogy elhiggyük, „lehet ezen változtatni”. A miniszterelnök levélben köszöntötte a konferencia résztvevőit. Orbán Viktor arról írt, hogy nosztalgiával gondol vissza a rendszerváltás utáni évekre annak ellenére, hogy Magyarország súlyos válságot élt meg akkor, mégpedig az akkori Európa, valamint Antall József kortársai miatt, akik „az Európa-eszme óriásai voltak”. Az európai állam azonban léket kapott, és alig 30 év alatt „az unió egy sokcsillagos étteremből Gyuri bácsi kifőzdéje lett” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor Antall József politikai krédójának három alaptételét idézte: a földrajz ellen sok mindet lehet tenni, kivéve politizálni, a kisebbségi jogokat nem szabad összemosni az emberi jogokkal, valamint magyarok vagyunk, tehát európaiak.