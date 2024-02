– Attól félnek, hogy lógni fognak – ezt mondta a kormánypárti politikusokról Márki-Zay Péter kampánynyitóján, számolt be a HírTV. A Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke üzent a baloldalnak is: szerinte van olyan politikus közöttük, aki az ellenzék esélyeit rontja, rágalmaz, vagy akár "részt vesz Putyin üzelmeiben" is.

Bár a rendezvénynek a Mindenki Magyarországa Néppárt EP-kiviselőinek és EP-programjának bemutatásáról kellett volna szólnia, Márki-Zay Péter beszédének fő témája Orbán Viktor volt.