Ugyanakkor egyértelművé vált a 2022-es választások eredményéből, hogy a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a háborút, és ez ma is változatlan a közvélemény-kutatások szerint. Ezért Magyar Péter és a baloldal más politikusai is igyekeznek tagadni mindazt, amiről az elmúlt években beszéltek. A megbízók, a pénzügyi támogatók, a Soros-hálózat álláspontja azonban semmit nem változott - sőt akár a háború eszkalációját is kockáztatnák -, tehát bármit is mond Magyar Péter, ő és a baloldal azt tenné, amit a globalista baloldal elvár tőlük. Mindezt azért is lehet kijelenteni, mert a Tisza párt európai parlamenti választási listájának első pozícióiban megtalálhatók a Soros György hálózatához köthető jelöltek.

