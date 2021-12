Szavazni telefonhívással nem, csak sms-üzenet formájában lehet

Szavazni csak sms-üzenet formájában lehet. (NEM emelt díjas, mindenki a saját szolgáltatója díjszabása szerint fizet.) A jelölt neve melletti kódot, betűjelet (tehát: A vagy B, vagy C) kell beküldeni, csak az számít érvényesnek, amiben ez (vagy ez is) benne van. Ugyanazon telefonszámról egy napon belül csak egy beküldött sms számít érvényes szavazatnak. A telefonhívások nem jelentenek érvényes voksot. A szavazatokat november 25-én éjfélig lehet leadni. Az éjfél után beérkező sms-eket már nem számítják be. A telefonszám: +36 30 3444 690.