– Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, a minisztériumok, illetve háttérintézményeik dolgozói ebben az évben is összefognak, hogy szebbé tegyék a közelgő ünnepet a gyermekotthonokban élők számára. A jótékonysági programra kiemelkedően nagy létszámban jelentkeztek a kollégák. Összesen 204 csomag összeállítását vállaltuk. Éppen a nagy adományozási kedv miatt a Tolna megyei gyermekotthonok mellett a Heves megyei gyermekotthonokban élő gyermekek és fiatalok egy részének is mi varázsolhatjuk szebbé a karácsonyt – mondta el Mittler István. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzáfűzte, hogy az EMMI-től megkapták a gyermekek kívánságait, így készültek el a névre szóló ajándékok.

Fotó: PAKS II.