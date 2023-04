Síkság és dombság határán

Az Alföld és a Dunántúli-dombság határvidékén elterülő Szekszárd már csak emiatt a speciális földrajzi helyzet miatt is figyelmet érdemel. A várost körülölelő lankás domboldalak, kanyargós utcák és terek alapjaiban határozzák meg a látképet és teszik semmivel össze nem téveszthetővé azt. A város évezredes múltra tekint vissza, a mezővárosi lét és annak hozadékai pedig jelentős mértékben alakították és alakítják ma is a helyiek és környékbeliek identitását.

A városi rang elnyerésével persze új kapuk is megnyíltak, de a régióban jellemző mezőgazdasági és borászati tevékenység ugyanúgy megmaradt. A Szekszárdi borvidék hazánk egyik történelmi borvidéke, beleértve a központjaként szolgáló várost és a hozzá tartozó 14 települést is. A szőlőtermesztés egészen a római korig nyúlik vissza, napjainkban pedig ez a régió adja a legkiválóbb magyar vörösborokat. Így tehát ez a gazdasági szektor továbbra is fontos szerepet játszik a környék lakóinak életében.

A fejlődés és változás persze minden város sajátja, így mára Szekszárd is egy modern, több lábon álló város képét mutatja. Bár a mezőgazdaság továbbra is kiemelt szereppel bír, emellett megjelentek a különféle ipari vállalatok, amelyek még tovább bővítették a munkalehetőségek palettáját. A dunántúli régiók karrier szempontból hagyományosan kedvezőek és ez alól Tolna megye központja sem kivétel. Egy állás Szekszárd városában ma is remek opció, legyen szó bármelyik területről is.

Munka egy borvidéken

A tény, hogy Szekszárd és az azt körülvevő régió hazánk egyik méltán híres borvidéke több, köztük álláspiaci szempontból is fontos. Az itt zajló szőlőtermesztés és borászat ugyanis annyira összetett és sokrétű folyamat, hogy számos dolgozó összehangolt munkáját igényli a kétkezi munkásoktól a képzett szakemberekkel bezárólag. Egy ilyen kiemelt státusz elnyerése hosszú folyamat és a rajta dolgozók munkájának minőségét dicséri. A mai napig rengeteg állás Szekszárd bortermeléséhez köthető, mely sokrétű lehetőségeket kínál.

A mezőgazdasági munkák jelentik az első lépcsőt, hiszen a bor alapanyagként szolgáló szőlő termőterületeinek gondozása sok embernek ad munkát. Bár a szüreti időszak viszonylag rövid és az őszi évszakokra datálható, az ültetvények egész éves munkát adnak a dolgozóknak. A következő lépcsőként említhető borászati termelésre, a borok előállítására és értékesítésére komplett vállalkozások épültek fel. Így tehát jó pár állás Szekszárd borászataiban érhető el.

Egy borvidék munkalehetőségei kapcsán mindenképpen szót érdemel még a borturizmus is. Hazánk történelmi borvidékei jelentős vendégforgalmat bonyolítanak. Bár a turizmus ez esetben konkrétan a bor köré épül, ez is egész éves elfoglaltságot képes adni a szektorban dolgozóknak. Szállásadók, vendéglátósok, turisztikai szakemberek és más munkaerő is szükségeltetik a virágzó turizmushoz, így tehát jelentős mennyiségű állás Szekszárd borturisztikai szektorához kapcsolható.

Forrás: profession.hu

Egy dunántúli város élete

A bortermelésen és a rá épülő turizmuson kívül Szekszárd természetesen ettől valamivel hétköznapibb területeken is kínál álláslehetőségeket. Tekintve, hogy egy megyeszékhelyről és egyben bő 30.000 fős lakosságú városról beszélhetünk, minden olyan állás megtalálható a helyi palettán, mely hazánk közepes méretű városaiban klasszikusan megjelenik. Helyi vállalkozások, városi és oktatási intézmények, kereskedelmi egységek, bankok, szolgáltatók és még sorolhatnánk. Sok állás Szekszárd ilyen és ehhez hasonló területein érhető el.

A nyitottság és a fejlődésre való igény egyik ékes lenyomata a városban létesített ipari park, mely folyamatosan várja az új befektetőket. Az itt telephelyet működtető, különféle profilú vállalkozások meglehetősen nagy mennyiségű munkaerő felvételére képesek, így a város vezetői is örömmel látják az új cégek érkezését. Ilyen szempontból mindenképpen szót érdemel az itt működő tejipari üzem, mely Szekszárd állás palettájából is jelentős szeletet követel magának.

Az itt leírtak alapján is jól látható, hogy Szekszárd egy fontos hagyományokra építő, de fejlődésre nyitott dunántúli város, ahol a lehetőségek nem fogynak, hanem egyre inkább gyarapodnak. A város álláspalettája meglepően sokszínű és számos különböző szektort lefed, így helyiek, környékbeliek vagy akár távolabbról érkezőknek is bőven akad feladat. Egy borvidék a szőlőtermesztésen túl is tartogat lehetőségeket, melyek egyre inkább képesek megfelelni a modern munkavállaló elvárásainak is.