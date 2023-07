Általános irodai adminisztrátor

Az adminisztrációs munkák egyik legtöbbször visszatérő lehetőségét Békéscsabán is az általános irodai adminisztrátor munkakör jelenti. Ebben a pozícióban többek között olyan feladatokra lehet számítani, mint például az adatbevitel, az iktatás, a különböző nyilvántartások vezetése, az ügyfelekkel és partnerekkel történő kapcsolattartás, valamint a be- és kimenő posta kezelése. Mindez pedig számos egyéb, főként a vállalat tevékenységi körétől függő feladattal is kiegészülhet. Amennyiben irodai adminisztrátorként dolgozna Békéscsabán, látogasson ide: állás Békéscsaba irodai szekciójában.

A pozíció egyik legnagyobb előnye, hogy akár már középfokú végzettség birtokában is betölthető, és sokszor a tapasztalat sem megkövetelt. Fontos lehet ugyanakkor a középszintű nyelvtudás, valamint a felhasználói szintű számítógépes ismeretek (különösen MS Office). A személyes tulajdonságokat tekintve pedig általában a kiváló kommunikációs képesség, a precizitás és a pontosság jelenik meg kiemelt elvárásként.

Műszaki ügyintéző

A műszaki ügyintéző pozíció ugyancsak gyakori szereplője a békéscsabai álláshirdetéseknek, megjelenésére a BekescsabaAllas.hu kínálatában is akad példa. A munkakörrel járó feladatok meglehetősen változatosak lehetnek, ugyanakkor az elmondható, hogy alapvetően a műszaki területen tevékenykedő kollégák adminisztratív támogatása köré összpontosulnak.

Ebből adódóan a középfokú végzettségen túl, gyakran releváns felsőfokú képesítésre is szükség van ezen pozíció betöltéséhez. Emellett pedig fontos elvárás lehet még az MS Office átfogó ismerete, a vállalatirányítási rendszerek használatában való jártasság, illetve a B kategóriás jogosítvány megléte is. A munkavégzést tekintve pedig a logikus gondolkodásmód, a kiváló műszaki érzék, illetve a nagyfokú önállóság bírhat kiemelkedő jelentőséggel.

Irodavezető

Az irodavezetői munkakör az egyik legfelelősségteljesebb adminisztratív pozíció. Betöltőinek legfőbb feladata az adott iroda gördülékeny működésének biztosítása. Ennek természetesen számos tevékenység a részét képezheti, beleértve többek között az irodaszerek beszerzését, a házipénztár kezelését, a munkaerőtoborzással kapcsolatos feladatokat, az ügyvezető felé történő asszisztenciát és még megannyi feladatot.

Éppen ezért ezen munkakör kapcsán a felsőfokú végzettség alapvető követelménynek számít, csakúgy, mint az adminisztratív területen szerzett több éves tapasztalat. Fontos elvárás lehet ezenkívül a magabiztos idegennyelv-tudás, illetve az irodai szoftverek átfogó ismerete is. Mindemellett pedig a határozott fellépésről, vezetői attitűdről sem feledkezhetünk meg, amely kvalitások szintén elengedhetetlenek az irodavezetői pozíció esetében.