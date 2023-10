A borászati kalandozás során a résztvevőknek lehetősége lesz megkóstolnia a pincészet legkiválóbb borait, amit sommelier-ék és borászok válogattak össze.

A birtok gazdag szőlőültetvényeinek felfedezésére, több lehetősége is kínálkozik majd a látogatóknak, ugyanis a gyalogtúra mellett akár traktorral is bejárható a terület. A túra alkalmával nem csak a pincészet kiváló nedűit lehet végig kóstolni, az üzemlátogatás során a pincészet történetébe és a borászat rejtelmeibe is bevezetik a nagyérdeműt. Az üzemben megismerkedhetnek a bor és pezsgőkészítéssel, amit testközelből meg is figyelhetnek, emellett érdekes történeteket is hallhatnak a szőlőtermesztésről és borkészítés hagyományairól.