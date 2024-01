Számtalan olyan benyomás érheti a látogatóinkat, mely pozitív, de akár negatív irányba is elmozdíthatja az üzletkötést. Cikkünkben átnézzük, milyen apró részletekre érdemes figyelni, ha ügyfeleket is fogadunk az irodánkban.

Miért nem mindegy, hogyan fogadjuk az ügyfeleket?

Természetesen az ügyfelek számára az a legfontosabb, hogy szakmailag azt kapják, amire számítanak, vagy annál is többet. Azonban vizsgáljuk csak meg a másik oldalról! Ha mi magunk ügyfélként belépünk valahová, ugye fontos, hogy milyen illat, színek, berendezés, hangulat fogad bennünket? Nos, ez a saját ügyfeleink számára is legalább ilyen fontos. Rengeteg olyan dolog van, amiről azt gondolhatnánk, hogy nem fontos vagy alapvető. Éppen ezekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni a megfelelő miliő kedvéért.

Mire figyeljünk az iroda berendezése során, ha ügyfeleket is fogadunk?

Legyen hova tenni a kabátokat!

Persze egy kabátot bárhová le lehet tenni, de gondoljuk csak végig, mennyivel elegánsabb a kanapéra dobott ruháknál egy különleges fogas vagy ruhaállvány!

Közvetlenül az ajtó mellé elhelyezve még csak keresgélni sem kell, táskát, kabátot, sálat vagy bármilyen kiegészítőt rá lehet akasztani, és máris kényelmesebben folyik a tárgyalás.

A kényelem sem utolsó szempont!

Ha már kényelem, akkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az irodában töltött idő alatt mire ültetjük az ügyfelünket. A kanapék színes kínálata lehetőséget nyújt arra, hogy ha helyünk engedi, mindenképpen dobjuk fel, tegyük kényelmesebbé egy szép darabbal a várakozó részt, ami amúgy az iroda szabad területén is jól mutathat.

Ízléses dekoráció mindig nyerő

Természetesen egy iroda legyen professzionális, ami manapság egybecseng a minimalista dizájnnal is. Azonban a minimalizmus nem egyenlő a nullával! Némi ízléses dekortárgy, egy-egy különleges növény fel tudja dobni a hangulatot. A természet színeivel, anyagaival, motívumaival nehéz mellélőni.

Gondoljunk az esős napokra is!

Ha fogasunk van, szerezzünk be mellé egy esernyőtartót is! Bosszantó lehet a szakadó eső után végre száraz terepre érve a vizes esernyőt szorongatni. Mindenkinek kényelmesebb, és nem mellesleg praktikusabb, ha dedikált helye van a vizes esernyőknek is.

Praktikus kiegészítők is emelhetik a hangulatot

Bármennyire is kellemes a környezet, mégis csak munkáról van szó, ahol fontos az idő. Hogy ne legyünk feszélyezve se mi, se az ügyfelünk, javasolt egy dekoratív faliórát beszerezni, és mindenki számára jól látható helyre akasztani. Így nincsenek kínos karórára, telefonra nézegetős másodpercek.

Ezzel a néhány egyszerű lépéssel hamar ügyfélbaráttá tehető a legkomorabb iroda is, ahol öröm lesz megbeszéléseket, tárgyalásokat folytatni, és szerződéseket kötni. A kanapékon túl, ha a hely engedi, egy kényelmes fotel is helyet kaphat. Nagyobb irodák esetében pedig bátran gondoljuk tovább, és rendezzünk be külön várakozó és kávézó részt.