Eladó-pénztáros

Vác kereskedelmi álláslehetőségeit fürkészve a különböző eladó-pénztáros pozíciókkal találkozhatnak az egyik leggyakrabban az álláskeresők. Mindez elmondható a város álláspiacára specializálódott VacAllas.hu weboldaláról is, ahol már több, különböző tevékenységi körrel rendelkező bolt és üzlet is hirdetett ilyen típusú lehetőségeket.

A napokban például egy festék bolt tett közzé eladói pozíciót, de korábban már élelmiszerboltok, ékszerüzletek, pékségek, zöldségesek és egyéb boltok/üzletek is hirdettek már itt. Az eltérő tevékenységi terület ellenére, az eladó-pénztáros állások valamennyi esetben hasonló jellegű feladatokat foglalnak magukban.

Ennek egyik megkerülhetetlen eleme a vásárlók kiszolgálása, ami az eladó egyik legalapvetőbb felelőssége. Megválaszolja a vásárlók kérdéseit, segítséget nyújt a termékekkel kapcsolatban, valamint lebonyolítja a fizettetést. Ezenfelül az eladó felelős az árukészlet kezeléséért is, beleértve az árufeltöltést, a polckép fenntartását és a raktár nyomon követését. Ha hiányokat és problémákat tapasztal, az jelentenie kell a beszerzésért felelős kollégák részére. Mindezek mellett pedig a tevékenységének része a rend és tisztaság megőrzése is, aminek értelmében kisebb takarítói feladatokat is ellát.

Értékesítő

Az értékesítői munkákról ugyancsak elmondható, hogy gyakran képezik részét a váci álláskínálatnak, és változatos területeken kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A feladatok ezen állások kapcsán meglehetősen sokrétűek, aminek egyik fontos szeletét az ügyfélkapcsolatok ápolása teszi ki. Ebbe többek között beleértendő a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve a potenciális új ügyfelek felkutatása és megkeresése is.

Az ügyfélkapcsolatok kiépítésekor az értékesítők különböző termék- és/vagy szolgáltatásbemutatókat is tartanak annak érdekében, hogy az ügyfelek minél jobban megismerjék az értékesítés tárgyát. Ilyenkor, illetve ezt követően is feltehetik a kérdéseiket, hisz egy értékesítőnek az is a feladata, hogy az értékesítési folyamat egészében az ügyfelek rendelkezésére álljon, az érdeklődés felkeltésétől kezdve a vásárláson át egészen a kiszállításig.

Ezenkívül pedig a munkakör betöltőinek gyakran felelőssége az is, hogy elemezzék az eladási adatokat és az ügyfél-visszajelzéseket annak érdekében, hogy felmérjék az értékesítési teljesítményüket, valamint javaslatokat tudjanak tenni az értékesítési stratégia alakítását illetően.

Menedzser

Mindezek mellett pedig a különböző menedzseri álláslehetőségekről sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén több alkalommal is képezték már részét a VacAllas.hu álláskínálatának. Előfordult például, hogy marketing menedzsert kerestek, ahol a fő feladatokat különböző kapcsolattartói, árkalkulációs, piackutatási és adminisztratív tevékenységek jelentették. Emellett egy ilyen munkakör kapcsán általános feladat lehet még a marketing stratégia kidolgozásában és végrehajtásában való tevékeny szerepvállalás, illetve a marketingcsapat munkájának aktív támogatása, sőt, akár koordinálása is.

Ezenkívül pedig ügyfélmenedzser munkakör elérhetőségére szintén volt már precedens, ahol egyszerre voltak fellelhetőek marketinges és értékesítői feladatok. Ez egyébként általános jellemzője az ilyen típusú munkáknak, vagyis azok számára lehet ideális, akik azon túl, hogy átfogó marketinges ismeretekkel rendelkeznek, maguk is képesek értékesítői tevékenységeket ellátni.