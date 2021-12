Az OTP Bank Liga góllövőlistáját vezető Ádám Martin lett az őszi szezon legjobb mezőnyjátékosa a Nemzeti Sport osztályzatai alapján. A száznegyvennyolc nevet tartalmazó listán a hetedik helyen telelő Paksi FC további tizenkét játékosa szerepel.

A Sajbán Máté (20-as mezben), Bognár István (14), Ádám Martin (16) trió a legeredményesebb hármas az NB I.-ben, ami az osztályzatukon is meglátszik

Hahn János nyári távozásával Ádám Martin lépett fel az atomvárosiak első számú gólfelelősévé. A 27 éves támadó meg is hálálta ezt a bizalmat, hiszen amellett, hogy mind a tizenhét mérkőzésen pályára lépett, tizenöt góllal vezeti a mesterlövészek listáját.

Már most a legeredményesebb idényét futja a csatár, akinek mindössze négy olyan bajnokija volt, melyen nem talált be (ezeken ki is kapott csapata), kétszer pedig (Budapest Honvéd 2–3, MTK Budapest 4–1) duplázni tudott. Emellett háromszor az előkészítő szerepét vállalta magára, vagyis a paksi gólok 43 százalékában valamilyen módon benne volt.