Aki nem ismerné, a Popcorn Time egy többplatformos, ingyenes BitTorrent kliens szoftver, amely integrált médialejátszót is tartalmaz. Az alkalmazás ingyenesen kínál az előfizetéses videó streaming szolgáltatásokat, például a Netflix filmjeit.



A Popcorn Time – számos film esetén magyar felirattal is – lehetővé tette, hogy szerte a világon sok kalózkodó élőben nézhessen filmeket, tévéműsorokat, animéket a BitTorrent protokoll segítségével. Mindezt egy felhasználóbarát felületen.



Minap azonban közzétett a Popcorn Time popcorn-time.tw egyik üzemeltetője (?) egy Google Trends képernyőfotót, amely azt mutatja, hogy a látogatottságuk a 2015-ös bevezetés óta zuhanásszerűen csökkent.

A grafikon mellett az egyszerű képi üzenet: R.I.P., és az alkalmazás logójában szemek helyett X-ek.



Ez a statisztika késztetett arra különböző kiadványokat, köztük a Bloomberget is, hogy kijelentsék, a Popcorn Time-nak, minden idők egyik legnépszerűbb kalózszolgáltatásának vége, a korszak véget ért.



De ez nem ilyen egyszerű, elhamarkodott következtetés „halottnak” nyilvánítani valamit, amit úgy terveztek, hogy ne lehessen megölni – írja a Vice.



Ahogy a Pirate Bayt, a kalózkodás másik fellegvárát is már tucatnyi alkalommal „lekapcsolták”, de a számos változatban a mai napig működik, úgy a Popcorn Time különböző változatai is élnek és virulnak, és vélhetően lesznek is, míg az internet létezik.



A Popcorn Time ugyanis lényegében nem más, mint egy BitTorrent-kliens, melybe videólejátszót építettek be. A BitTorrent pedig valószínűleg a legjobb, legkorábbi, leghasznosabb és legmaradandóbb példája annak a decentralizált internetnek, amelyet a Web3 és a kriptopénz hívei remélnek elérni.

Ebben az értelemben a Popcorn Time – szeretjük vagy sem – megölhetetlen: már többször „meghalt”, aztán visszatért.A web kalózközösségei még azt is vitatják, hogy a héten „lekapcsolt” egyáltalán a Popcorn Time legjobb változata volt-e. Egy másik verzió kódját például két napja frissítették.



A program egyes verziói beállíthatók úgy, hogy bármilyen torrent trackerrel működjenek, így míg az összes torrentet és az összes torrent magnet fájlt (olyan fájl, ami közvetlenül egy torrentre mutat) az interneten fel nem számolják, a Popcorn Time és a hozzá hasonló programok továbbra is létezni fognak.