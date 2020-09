Abortusztámogató számra dobálják a gyereküket a Tik Tokosok

Újabb trend terjed a Tik Tokon. Most több videóban is az látszik, ahogy szülők és testvérek tátogják a szöveget a Blueface egyik számára, a Baby-re – írja a V4NA hírügynökség.

Ez a szám egyébként többek között az abortuszról szól, az a szövege ugyanis, hogy nem lehet megtartani a gyereket, hanem egy B terv kell, vagy végső esetben egy C terv. A Summit News szerint a B terv alatt az esemény utáni tablettát értik, a C terv pedig már egyenesen az abortuszt jelenti.

A videókon a szülők vagy a testvérek először egy kisgyerekkel együtt táncolnak a dalra, egy ponton azonban eldobják maguktól a kicsit. Ezután a képernyőn maradt felnőtt tovább táncol, néhány esetben twerkel a kamera előtt, ahogyan azt az alábbi nő is tette.

So Blueface is promoting a TikTok challenge where you toss an actual baby/toddler away and start twerking

Anything for a crumb of clout I guess pic.twitter.com/jXVC0CFBI0

— Squirt Reynolds 💸 ➐ (@SquirtReynoldss) September 9, 2020