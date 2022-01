Az államfő elsőként a magyar vízipar múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló beszélgetésben Horváth Bálinttal, a Pureco Kft. ügyvezető igazgatójával elemzi az ágazat helyzetét.

Horváth Bálint arról beszélt, hogy vállalatuk szippantott szennyvizet tisztít olyan mértékűre, hogy az utána a felszíni befogadókba beengedve nem okoz fertőzést, nem károsítja a folyóvíz minőségét. Többi között Ghánában is létesítettek szennyvíztisztítót, és szakembereket küldtek az országba, hogy ott megtanítsák, hogyan kell üzemeltetni ezeket a telepeket – tette hozzá.

A szennyvíztisztítás új módszereiről és technológiájáról Bodnár Attila, az Organica társalapítója, elnökhelyettese elmondta: cégük újítása, hogy a tisztításban a hagyományosan alkalmazott mikroorganizmusok mellett magasabb rendű élőlények és növények is részt vesznek. Ez a megoldás hatékonyabb, kisebb helyigényű, és nem büdös, ezért akár a város közepén is üzemelhet – fűzte hozzá.

Az összeállításban újra hallható a VízŐr nevű, a talajnedvesség megőrzését segítő magyar fejlesztésű készítmény bemutatása. Vattay Antal, a WaterSoil Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a VízŐrre elsősorban a világ azon területein van szükség, ahol nagy probléma a vízhiány, ugyanakkor használata Magyarországon is indokolt lehet, száz éve ugyanis lényegesen magasabb volt a talajok szervesanyag tartalma és vízmegtartó képessége, de a modern gazdálkodás ebben jelentős károkat okozott. A technológiával Magyarországon ötven százalékkal csökkenthető az öntözés mértéke – emelte ki.

Vaszkó Gábor, a Civita Group Zrt. társtulajdonosa és vezetője az egyszer használatos műanyag eszközök kiváltásának új lehetőségéről, a kukoricából készült ehető tányérról, pohárról beszél az adásban. A cégvezető jelezte, hogy az egyszer használatos műanyagok helyettesítésére a kukorica feldolgozásakor keletkező melléktermékeket használják.

A piacvezető kisrepülőgépeknél jelentősen kisebb környezeti terheléssel gyártható és üzemeltethető légi járműveket készítő magyar vállalkozás bemutatkozása is szerepel az adásban. Tarány Gábor, a Magnus Aircraft Zrt. elnöke elmondta, társaságuk könnyű, kompozit anyagból készült repülőket gyárt, amelyek fenntartása ötödébe kerül a hasonló méretű repülőknek. Kiemelte: jelentős környezetiszennyezés-csökkentés érhető el azzal, hogy gépeik fogyasztása kevesebb mint a felét teszi ki a Cessna márkájú gépekének. Emellett a Magnus repülőgépeknek a gyártásnál is jelentősen kisebb a környezeti lábnyoma, hiszen a kompozit előállítása kevesebb energiát igényel és azt is majdnem teljesen megújuló forrásokból nyerik.

