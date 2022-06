Az erős napsugárzás elvonja a nedvességet, a bőr száraz, viszkető lesz. Nyáron a sok fürdés, tusolás is érzékennyé teszi a bőrt - írja a Diéta és fitnesz. A száraz bőr apró hámsérülésein keresztül könnyen a szervezetbe férkőzhetnek a különböző baktériumok, vírusok, ezért nagyon fontos a külső és belső hidratálás is. A nyári bőrproblémák elkerülése érdekében napozás után mindig zuhanyozzon le, és használjon hidratáló E- és C-vitaminos testápolót. A forróságban a bőr is szomjazik, ha napozik, félóránként igyon meg egy pohár ásványvizet vagy cukormentes gyümölcsteát.

Napgomba

Ha a napsütés hatására apró, fehér pöttyök jelennek meg a bőrön, nem kell megijedni, ezek a pöttyök ártalmatlan gombafertőzés következményei. Leggyakrabban a vállakon, a lapockák közötti területen, a boka környékén és a felkaron jelennek meg. Panaszt általában nem okoznak, színük attól függ, hogy a bőrt éri-e UV-sugárzás. Amikor nem éri fényhatás, barnás-rózsaszínes foltok láthatóak, fény hatására aztán az egészséges bőr lebarnul, a fertőzött területen viszont fehér foltok láthatók. Igazából tehát nem a nap okozza a gombát, hanem a fertőzött foltok nem barnulnak le a környezetükkel. A pigmentsejtek károsodnak, így a tünetek akár több hónapig is láthatók maradnak, gombaellenes szerek alkalmazása mellett is.

Napégés

A nyári bőrproblémák közül talán a leggyakoribb: ha nem fokozatosan szoktatta hozzá magát a napfényhez, könnyen leégés lehet a napozás vége. Ilyenkor a bőr piros lesz, gyulladt, és előfordulhat, hogy felhólyagosodik. Ha láz, hidegrázás nem kíséri a leégést, elegendő, ha kerüli a napfényt, és aloe verát, körömvirágot tartalmazó bőrnyugtatókkal kezeli az égett bőrterületet. A hűsítő borogatás enyhíti a fájdalmat. Figyelem, a bőr nem felejt: a gyakori bőrégés hozzájárulhat a bőrrák kialakulásához!

Szeplők és májfoltok

Fiatalkorban a melanin (barna bőrfesték) rendellenes termelése, eloszlása miatt szeplők jelennek meg az arcon. Később ezek napfény hatására sötétebb májfoltokká válnak. Mivel a melanin képződése idegi és hormonális szabályozás alatt áll, nemcsak a napozással függ össze, hanem a szervezet működésével is: terhesség alatt, fogamzásgátló szedésekor a megnőtt ösztrogénszint hatására például élénkül. A pigmentfoltok kialakulását éppen ezért nagyon nehéz megelőzni. Nyáron kerülje a közvetlen napfényt, és mindig használjon az arcán és a kezén legalább 15-ös faktorú napvédő krémet. A pigmentfoltok ellen leghatékonyabbak a cink-oxidot vagy titánium-dioxidot tartalmazó készítmények, mert ezek nem elnyelik, hanem visszaverik a nap káros sugarait.

A kalap viselése megakadályozza, hogy az arcon kialakuljanak a pigmentfoltok. Nem mindegy azonban, hogy milyen fejfedőt válasz: a szalmakalap nem nyújt teljes védelmet, hordjon inkább pamutalapú sapkát, kalapot. Ha már kialakultak a pigmentfoltok, megpróbálkozhat a halványításukkal.

Az aloe vera, a citromlé, a joghurt és méz keveréke, az író mind alkalmas a bőr felső, elhalt hámsejtjeinek az eltávolítására, eltüntetve vagy elhalványítva a májfoltokat, de a gyümölcssavas kozmetikumok is segíthetnek. Súlyosabb esetben bőrgyógyász lézeres kezeléssel tünteti el a zavaró pigmentfoltokat.

