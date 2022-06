Az online edzésnél viszont kell egy kis óvatosság. Mivel az edző nincs mellettünk, hogy kijavítsa a hibákat, nagyon figyeljünk a magyarázatára, és próbáljuk pontosan végrehajtani a gyakorlatokat. Az is jó megoldás, ha van egy tükör a közelben, hogy lássuk, jól csináljuk-e. Mielőtt először belefognánk, inkább nézzük meg a gyakorlatot külön is, hogy lássuk, mire kell ügyelni közben. Az is fontos, hogy ne vállaljuk túl magunkat, kezdjük kicsiben, és hagyjuk, hogy fokozatosan fejlődjön az erőnlétünk. Ha bármilyen betegségünk vagy egészségügyi problémánk, esetleg nagyobb súlyfeleslegünk van, előbb kérjük ki az orvos tanácsát, és csak utána kezdjünk bele az edzésbe. Ha pedig bármi fájdalmas vagy kényelmetlen, hagyjuk abba és ne erőltessük, nehogy lesérüljünk!