Egy hongkongi állatos élményparkban 35 évesen elpusztult a világ legöregebb ismert – fogságban élő – hím pandája, An An.

Az óriáspanda hetek óta egyre rosszabb állapotban volt, más öreg pandákhoz hasonlóan egyebek közt magas vérnyomástól szenvedett, végül már nem is vett magához táplálékot, így az Ocean Park munkatársai csütörtökön elaltatták, hogy megkíméljék a további kínoktól. Emberi mércével An An kora 105 évnek felelt meg.

A hím panda 1999-ben került a főleg tengeri állatokat, köztük rozmárokat, pingvineket és delfineket tartó hongkongi élményparkba a kínai kormány ajándékaként, akárcsak párja, Jia Jia, a világ legidősebb ismert nőstény óriáspandája, amely 38 évesen pusztult el 2016-ban.

Az élménypark közleményben köszönte meg, hogy gondját viselhették Jia Jiának és An Annak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény a fajmegőrzési program egyik fontos bázisává váljon.

An An családunk nélkülözhetetlen tagja volt, aki a parkkal együtt nőtt fel, és szoros baráti köteléket alakított ki helybéliekkel és turistákkal

– áll a „gyászjelentésben”.

A hongkongi vidámparkban két másik óriáspanda él még, a nőstény Ying Ying és a hím Le Le, akiket 2007-ben kapott a létesítmény Kínából. A gondozók szaporulatot reméltek a pártól, a párzásra közismerten nehezen rávehető pandák azonban mindeddig nem produkáltak utódot.

Vadon az óriáspandák átlagosan 20 évig élnek, emberi gondoskodás alatt 30 évig.

Borítóképünkön An An, a harmincöt évesen elpusztult óriáspanda. Fotó: AFP/Anthony Wallace