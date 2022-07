Japánban kitört a Szakuradzsima tűzhányó hétfőn, az ország déli fő szigetén, Kjúsún két városból többtucatnyi embert kimenekítettek, miután a vulkán hamut és nagyméretű köveket lövellt az éjszakai égboltra.

A japán NHK közszolgálati televízió felvételei szerint narancssárga lángok villogtak a kráter közelében, és sötét füst és hamu gomolygott magasan a hegycsúcs felett.

A japán meteorológiai szolgálat (JMA) a legmagasabb, ötös fokozatra emelte a kitörési riasztást, és a vulkánnal szemben fekvő két városban lakók közül 51-nek azt tanácsolta, hogy hagyják el otthonukat.

Hétfő reggelre harminchárman távoztak is otthonukból, és a régió biztonságosabb részén lévő ideiglenes szálláshelyre költöztek – közölte Kagosima város önkormányzata.

Eddig nem érkezett jelentés károkról vagy sérültekről. A vulkán kráterét hétfő reggel a rossz időjárás eltakarta.

A JMA arra figyelmeztetett, hogy a kráter 3 kilométeres körzetében lezuhanó vulkáni kőzetek, 2 kilométeres körzetében pedig láva, hamu és perzselő gázok áramlása lehetséges.

A robbanásszerű heves kitörések esélye alacsony, de a lakosoknak továbbra is figyelniük kell a lezuhanó kövekre és sárcsuszamlásra – mondta Nakacudzsi Cujosi, a JMA vulkánfigyelésért felelős tisztviselője. Azt is tanácsolta a lakosoknak, hogy húzzák be a függönyöket, és maradjanak távol az ablakoktól, amelyek a kitörés erejétől betörhetnek.

A Kjúsú déli fő szigetén lévő Szakuradzsima Japán egyik legaktívabb vulkánja, amely már többször is kitört. Korábban sziget volt, de félszigetté vált egy 1914-es kitörést követően, amely 58 ember halálát is okozta. Szakuradzsima mintegy ezer kilométerre délnyugatra fekszik Tokiótól.

Borítókép: 2022. március 8-án készített kép a Szakuradzsima tűzhányóról a dél-japáni Kagosima prefektúrában. Fotó: MTI/AP/Kyodo News