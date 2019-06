Ibra nem öregszik: szétollózta az ellenfél kapuját

A Galaxy vasárnap este a New England ellen lépett pályára, Ibrahimovic pedig csak szépíteni tudott. A Revolution 2-1-re nyert, de Zlatan a szezon egyik, ha nem a legszebb gólját szerezte – írja az Origo.

Íme, a parádés mozdulatsor:

Zlatan Ibrahimovic is out here snatching souls 😳pic.twitter.com/Ahzu3EK3HJ

— Goal (@goal) June 3, 2019