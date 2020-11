Sokan házasodnak most is, de többnyire a csok miatt

Többen mondták, hogy az esküvő lagzi nélkül az abszolút lehetetlen kategóriába tartozik. Legalább ötvenen, de néha még jóval többen örültek az ifjú párnak. Napjainkban viszont a koronavírus miatt ilyen összejövetelt lehetetlen tartani, a családból is legfeljebb tízen lehetnek együtt, s a hazamenetelt is nehezítené az este nyolckor kezdődő kijárási tilalom. Hogy ez mérsékelte-e a házasulandók kedvét, azt a legilletékesebbektől kérdeztük.

Az esküvők száma az elmúlt időszakban emelkedett, mondta Parrag Ferencné, a szekszárdi anyakönyvi osztály vezetője. Múlt pénteken is volt négy, szombaton pedig három házasságkötés, a héten pedig tizenketten jelentkeztek, hogy decemberben vagy januárban akarnak esküvőt tartani. Nincs gond veszélyhelyzet miatt hozott szabály betartásával, hogy a szertartáson csak a házasságkötő pár, a tanúk, a szülők, nagyszülők, a testvérek és saját gyermekeik vehetnek rész. El is jönnek, az egyik esküvőre például Budapestről, Miskolcról és Győrből is itt voltak a család tagjai.

Vannak, akik az esküvőt átteszik az úgymond vírusmentes időszakra, a napokban három pár úgy döntött, hogy később mondják ki hivatalosan a boldogító igent. Mert ha a szerelem töretlen – vallják –, van türelmük várni még néhány hónapig. Persze, az is érthető, ha gyermeket szeretnének, s hogy a baba már a klasszikus családba szülessen, házasságkötéssel törvényesítik kapcsolatukat. Az is előfordul időnként, hogy az egyébként már régóta együtt élők gazdasági okokból, például a csok, azaz a családi otthonteremtési kedvezmény vagy hitelfelvétel miatt tartják meg az esküvőt.

A lakodalmakról Vizin Balázs bonyhádi kollégánkat is megkérdeztük, ő ugyanis esküvői ceremóniamesterként is nagy sikerrel tevékenykedik. Szerinte is sok, a korábban szokottnál több esküvő volt az idén, de azok java része szeptember végéig lefutott. Mostanában többen áttették egybekelési szándékuk megvalósítását jövőre, remélve, hogy akkor majd lehet igazi nagy lagzit csapni, hajnalig. Akik pedig nem várnak az esküvővel, a korábbi kezdést választják. Délelőttre teszik a hivatalos részt, s utána van idő estig, hogy szűk körben ugyan, de ünnepeljenek.

A Tamási Polgármesteri Hivatal helyettes anyakönyvvezetője, Horváth Lászlóné lapunknak elmondta: az elmúlt két hétben többen is érdeklődtek afelől, hogy még az idei évben hogyan, milyen módon köthetnek házasságot. Ők jellemzően több éve együtt élő párok, akik most két tanú részvételével úgynevezett „kis irodai esküvőt” szeretnének a lehető legkorábbi időpontban. Ennek oka elmondásuk szerint az, hogy a csokot házasságban élők igényelhetik.

– A nagy esküvőket, lakodalmakat az év folyamán többen elhalasztották a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság és a korlátozások miatt. Ezek között volt dísztermi és külső helyszínen tartandó házasságkötés is, amelyekre reményeink szerint majd 2021-ben sor kerülhet.

Laczáné Molnár Erika, a Tamási Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője ehhez még hozzátette: a bejelentkezések alapján az idei év végéig még hat esküvőt tartanak a hivatalban, valamint vannak érdeklődők is, akik a házasságkötéshez szükséges dokumentumokkal egyelőre nem rendelkeznek. Mivel a hivatalban a személyes ügyfélfogadás most korlátozott, telefonos egyeztetést követően lehetséges, ez kisebb nehézséget okoz a házasulandóknak.

Borítókép: Anna és Marcell szeptemberben még éppen meg tudta tartani esküvőjét és lakodalmát a szigorúbb korlátozások bevezetése előtt