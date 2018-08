Michelin-csillagos séfek főznek a Gourmet fesztiválon

A négynapos rendezvény fő témái idén a gombóc, a kaviár és a pezsgő.

A csütörtök délután nyíló fesztiválon a magyar gasztronómia színe-java képviselteti magát, az érdeklődők így akár a hazai Michelin-csillagos éttermek fogásait is egy helyen végigkóstolhatják. A séfek idén olyan különlegességekkel is készülnek, mint az epres-rebarbarás túrógombóc, a csalános házitészta, a rebarbarás képviselőfánk, a fehércsoki gombóc citrusos karottával, a nyírségi gombócsaláta vagy a szilvás gombóc-kenyérfagylalt kombó – közölték az MTI-vel a szervezők.

A Gourmet fesztivál kiemelt figyelmet szentel a Slow Food és Slow Wine kiállítóknak, akik a gasztroélvezetet a felelősséggel, fenntarthatósággal és természet tiszteletével kapcsolják össze, a GMO-mentes, helyhez kötődő, friss, adalékanyagmentes alapanyagokat, tradicionális termelési kultúrákat összekötve a modern gasztronómiai élménnyel. Lesz például olyan kiállító, akinél az all you can eat azt jelenti, hogy a szendvicsek ehető csomagolást kapnak.

A Gerbeaud idén ünnepli alapításának 160. évfordulóját, erre az alkalomra emlékeztet a különleges Gerbeaud 160 torta, amelynek legfontosabb alapanyaga egy különleges, kifejezetten a születésnapra készített Cacao Barry Or Noir 71,9 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé.

Az idei fesztivál nemzetközi „headlinere” Heinz Reitbauer, a világ tizedik legjobb éttermének választott, két Michelin-csillagos bécsi Steirereck tulajdonos-séfje. Budapestre érkeznek a varsói gasztroszcéna élvonalába tartozó, Bib Gourmand minősítést elnyert éttermek, de nemcsak a környező országok sztárséfjei látogatnak el a fesztiválra. A színpadon is fellép és exkluzív vacsorát is ad például Latin-Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidler, aki a Noma társtulajdonosa, Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt ezidáig, jelenleg pedig egy új étterem nyitásán dolgozik.

Isztambul egyik legjobb étterme, a Neolokal executive séfje, Maksut Askar is tiszteletét teszi Budapesten. Ő a The Diners Club World’s 50 best restaurants tavalyi török felfedezettje, aki éttermével régi alapanyagokat hoz vissza éppen a török gasztroköztudatba, és újraértelmezi az anatóliai konyhát. Maksut Askar exkluzív vacsorát ad és a színpadon is fellép a Gourmet-n.

Borítókép: Egy korábbi Gourmet fesztivál látogatói

Forrás: MTI Fotó/Manek Attila