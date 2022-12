Nagy kő esett le az amerikaiak szívéről, amikor kiderült, hogy Christian Pulisic sérülése nem súlyos. A támadó kiesése nagy érvágás lett volna, ugyanis eddig két győztes gólban működött közre a világbajnokságon. Wales ellen előkészítőként szerepelt, Iránt pedig az ő találatával győzték le a továbbjutást jelentő csoportmeccsen. A válogatott történetének ötödik vb-nyolcaddöntőjében a Chelsea légiósa jelezte, kutya baja, de kísérletét Noppert kapus védte lábbal. A gólt azonban az Oranje szerezte, miután Dumfries tizenhatos jobb oldala közeléből visszagurított labdájára Depay érkezett, aki 14 méterről, középről a jobb alsóba csavart.

Negyedik mérkőzésén is Hollandia szerezte meg a vezetést a világbajnokságon, míg az Egyesült Államok először került hátrányba a tornán. A tengerentúliak továbbra is feltolt védelemmel próbáltak labdát szerezni, a kapott gólból felocsúdva felpörgették játékukat Weah-ék, a Lille csatárának lövésénél kellett résen lennie a hollandok kapusának. Az amerikaiaké volt a félidő vége is, ahogy annak elején is, de a gólt megint az európaiak szerezték, lemásolva az elsőt. Dumfries jobb oldali beadására a második hullámban Blind jött jó ütemben.

A szünetben Hollandia a középpályán, az Egyesült Államok a támadósoron frissített, Noppertnek a kétgólos előny őrzéséért, Turnernek a továbbjutási esélyük megtartásáért kellett bravúrokat bemutatnia. Nem sokkal pályára lépése után Haji Wright Depay rossz hazaadására csapott le, de hiába húzta el a labdát a kapus mellett, éles szögből eleresztett lövésénél egy holland védő tisztázott. Egy perccel később már nem hibázott, Pulisic középre adása a török Antalyasport 24 éves csatárának sarkán pattant meg, amely egészen furcsa gellert kapott, és behullott a jobb felsőbe. De még mielőtt fellelkesülhettek volna az amerikaiak, Blind visszaadta a kölcsönt Dumfriesnek, az Internazionale védőjének fejesgóljával pedig sorozatban hatodik nyolcaddöntőjét megnyerte meg az Oranje.

Louis van Gaal harmadik regnálása alatt továbbra sem kapott ki a holland válogatott (14 győzelem, 5 döntetlen), ahogy a kapitány is veretlen még a világbajnokságokon. Ha a büntetőpárbajokat nem vesszük figyelembe, 8 győzelem és 3 döntetlen a mérlege, ennél hosszabb veretlenségi sorozattal Felipe Scolari (12) büszkélkedhet.

Nyolcaddöntő

Hollandia–Egyesült Államok 3–1 (2–0)

Al-Rajján, Kalifa Nemzetközi Stadion. Vezeti: Wilton Sampaio (brazil)

Hollandia: Noppert – Timber, Van Dijk, Aké (De Ligt, 90+3.) – Dumfries, De Roon (Koopmeiners, a félidőben), F. de Jong, Blind – Klaassen (Bergwijn, a félidőben) – Gakpo (Weghorst, 90+3.), Depay (Simons, 82.). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Egyesült Államok: Turner – Dest (Yedlin, 75.), Zimmerman, Ream, Robinson (Morris, 90+2.) – Musah, Adams, McKennie (Aaronson, 67.) – Ferreira (Reyna, a félidőben), Weah (H. Wright, 67.), Pulisic. Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter.

Gólszerzők: Depay (10.), Blind (45+1.), Dumfries (81.), illetve H. Wright (76.)

Statisztika (zárójelben az első félidő)