E-csoport, 3. forduló. Costa Rica–Németország, csütörtök, 20 óra (tv: Duna World)

Kétszer egymás után nem eshet meg az a csúfság a német válogatottal, hogy a csoportkör után kiessen a világbajnokságról. Márpedig Oroszországban azt követően, hogy 1–0-ra kikaptak Mexikótól, majd nagy nehezen 2–1-re megverték a svédeket, Dél-Koreával szemben is alulmaradtak (0–2). Most is vereséggel indult a vb a Nationalelf számára, ezúttal Japán tréfálta meg Thomas Mülleréket. Akik aztán a spanyolok elleni döntetlennel javítottak, most pedig Costa Rica ellen a továbbjutást is kiharcolhatják. Ehhez nem kell mást tennük, mint legyőzniük a közép-amerikaiakat. Hálából azért, hogy a japánok legyőzésével nagy szívességet tettek a németeknek. A spanyoloknak a csoportkör első fordulójában ez már sikerült, Luis Enrique együttese 7–0-ra nyert. Jó esély van ár, hogy a németek is megszórják a kiscsapatot, akik egy kiütéses sikerrel biztosan továbbjutnak. A két együttes eddig egy alkalommal találkozott: a 2006-os világbajnokság nyitómeccsén, Münchenben a német válogatott 4–2-es győzelmet aratott.

E-csoport, 3. forduló. Japán–Spanyolország, csütörtök, 20 óra (tv: M4 Sport)

A spanyol válogatottnak az eddig mutatott játéka alapján nincs miért aggódnia, a japánok aligha okoznak gondot Alváro Moratáéknak. A tét a távol-keletiek vállát nyomja, nekik a németek legyőzése után egy újabb siker kellene, vagy legalább egy döntetlen, és a másik meccsen egy olyan eredmény (Costa Rica pontszerzése), amivel tovább mehetnének a csoportból. Tovább nem is érdemes ragozni a dolgokat, csupán a két együttes egymás elleni eredményét kell még rögzítenünk, a 2001-es barátságos meccset a spanyolok nyerték 1–0-ra.

Az E-csoport állása a 3. forduló után

1. Spanyolország 4 pont (8–1)

2. Japán 3 pont (2–2)

3. Costa Rica 3 pont (1–7)

4. Németország 1 pont (2–3)

