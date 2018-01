A síszezonban megnő a külföldi adatforgalom

A téli síszezon tovább növeli a külföldi mobilinternet-használatot, és nőhet azoknak az aránya is, akik új belépők a mobilnetjüket az EU-ban külföldön is használók között – áll az eNet és a Magyar Telekom internetgazdaságról szóló legfrissebb reprezentatív kutatásában.

Az eNET online kutatása szerint a felnőtt magyar internetezők 85 százaléka hallott róla, hogy tavaly június 15-e óta roamingdíjak nélkül, a belföldi feltételekkel azonos módon telefonálhat, küldhet SMS-t és használhatja az adatkeretét az unión belül külföldön is.

A roamingdíjak eltörlése óta közel 2,5 millióan telefonáltak már, 1,8 millióan SMS-eztek, közel 900 ezren pedig mobilnetet is használtak. A mobilnet esetében a válaszadók 37 százaléka a díjak eltörlése után csatlakozott új belépőként a mobilnetjüket az EU-ban külföldön is használókhoz – derül ki az adatokból. A roaming keretében telefonálók esetében 12 százalék, az SMS esetében pedig csupán 7 százalék az új belépők aránya.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kutatás szerint nemcsak többen, hanem többet is neteznek külföldi utazásaik közben is, mióta nem szükséges a folyamatos wifi-vadászat az uniós tagállamokban sem:

tavaly június óta közel kétszer annyian használták külföldön a mobilinternetüket naponta többször is, mint a roamingdíjak eltörlése előtt.

A válaszadók 85 százaléka e-mailezésre használja a mobilnetet, de a chatelés is gyakori, 71 százalék használja az alkalmazásokat. A kapcsolattartás mellett az információszerzés terén is meghatározó a mobilnet külföldön is: 81 százalék tájékozódik GPS navigáció vagy térkép segítségével, 77 százalék keres információt, 68 százalék böngészik az interneten, 67 százalék pedig időjárás-előrejelzési oldalakat látogat mobilneten keresztül – közölték.

A díjak eltörlése nemcsak a szolgáltatást használók életét könnyíti meg, a netezők 64 százaléka szerint az intézkedés hatására az internethasználat is növekedni fog Európában.

A kutatás adatai nem, kor és régió alapján reprezentálják a felnőtt magyar internetezők véleményét.