Az énekesnő egyelőre nem árulta el, hogy fiút vagy lányt vár, és azt sem tudni még, mikorra várható a baba. Dér Heni addig is igyekszik minden pillanatot kiélvezni családjával, és nemrég a házuk felújításába is belekezdtek, hogy legyen egy szobája a születendő babának is. Dér Heni babaocakos fotóját ide kattintva lehet megtekinteni – szúrta ki az Origo.