Dennisnek a hangján is érezhető volt a meglepettség, mikor az Instagram-oldalán beszámolt a különös találkozóról, de azokhoz is volt egy-két szava, akik úgy vélik, hogy csupán egy szerkesztett képről van szó, és a humorista most is csak megvicceli a rajongóit.

Gyerekek! Makóról jövünk haza, de én ilyet még az életemben nem láttam. Egy azonosítatlan, kib****tt repülő csészealjat láttam... Ez egy UFO volt!

− fogalmazott a videójában Dennis, aki aztán két képet is mellékelt az UFO-ról.

Első ránézésre az azonosítatlan repülő tárgy a legjobb jelző. Inkább hasonlít Aladdin repülő szőnyegéhez, mintsem egy csészealjhoz, de másoknak inkább a kép minősége szúrt szemet.

Látom, itt mindenki profi fotós. Nem a National Geographic operatőr stábjával járok fellépni. Éjszaka, menet közben, szélvédőn keresztül, egy távolban lévő tárgyat így lehetett lekapni

− reagált a kételkedő hozzászólásokra Dennis.

Ön szerint is ufót látott a humorista, vagy csak viccelt? - teszi fel a kérdést cikkében a Bors.