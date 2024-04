Anikónak anyagilag remekül mennek a dolgai, ám most kiderült, nem minden felhőtlen az életében. A tartalomgyártó elárulta, a sok munka miatt nem jut elég ideje magára, nem elégedett a külsejével, és változtatni szeretne.

Újabb plasztikai műtétre készülhet Molnár Anikó

A hét napból szinte hetet végignyomtam, vagy fotózásom volt, vagy sminktetoválással foglalkoztam, vagy az itthoni dolgaimat intéztem. Nem igazán tudtam magammal foglalkozni az elmúlt időben, de most egy olyan időszakhoz értem, hogy azt mondtam, hogy „na, így nem mehet tovább!” – mondta Molnár Anikó a Borsnak.

Tartok attól, hogy az egészségem, vagy a külsőm rovására megy ez a rengeteg munka. Ez utóbbi szerintem már látszik is. Tíz kiló jött fel, de most már lazítani fogok a tempón – tette hozzá, és azt is elárulta, mik a tervei, hogy változtasson.

Le szeretne fogyni, mindennap konditerembe járna, két-három hetente pedig körmöshöz és kozmetikushoz menne. Ezek után jöhetnek a műtétek, hasplasztikában és mellnagyobbításban is gondolkodik, de az is lehet, hogy csak a fogyás után korrigáltatná a melleit.