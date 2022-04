Adataik szerint, ha nem csökken az utazási kedv, akkor az utolsó pillanatos foglalások beérkezésével kiemelkedő lehet a húsvét, a 2019-es ötödével vagy akár negyedével is több foglalás várható.



A bruttó közvetített forgalom már most megdöntötte a 3 évvel ezelőtti rekordot, 58 százalékkal túlszárnyalta azt.



A közlemény idézi Trepess Beatrixot, a Szallas.hu PR-menedzserét, aki elmondta, hogy az éjszakánkénti ár egy személy részére harmadával nőtt 2019-hez képest, idén országos viszonylatban átlagosan fejenként 10 ezer forintba kerül egy éjszaka húsvétkor.

Minden harmadik vendég hotelt választott, 26 százalékuk apartmant és körülbelül minden ötödik alkalommal vendégházat foglaltak. A panzió 16, míg az egyéb kategória 4 százalékban részesült a foglalásokból.



Minden negyedik ember wellness-szállást választott a hosszú hétvégére. Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs bizonyultak most a legkeresettebb úticéloknak, majd Szeged, Hévíz, Siófok, Nyíregyháza és Balatonfüred áll a népszerűségi listán.



A Szallas.hu jelezte azt is, hogy az első negyedévben 2019-hez képest 19 százalékkal és 2020-nál 26 százalékkal többen foglaltak szállást (2021-ben nem lehetett utazni ebben az időszakban).



Az áremelkedés sem tántorította el az utazni vágyókat, a 2019-es szintnél átlagosan 30 százalékkal, 2020-nál pedig 18 százalékkal kellett többet fizetni egy személynek éjszakánként az idei első negyedévben.

Borítókép: Érdeklődők néznek egy óriás hímes tojást a pécsi Széchenyi téren 2016. március 25-én.