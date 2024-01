Egyre kockázatosabb a Vörös-tenger, lehorgonyoznak a katari LNG-szállítók is Legalább öt, Katar által üzemeltetett, valamelyik irányból a Vörös-tenger déli bejárata felé tartó LNG-hajó szakította meg útját péntek óta a Bab el-Mandeb-szorosnál húzódó veszélyzóna közelében az amerikai–brit katonai csapások nyomán – írja a Világgazdaság a Bloomberg által gyűjtött adatok alapján. Egymás után szakítják meg útjukat a mindkét irányból a Vörös-tenger kapuját képező Bab el-Mandeb-szoros felé tartó katari, cseppfolyósított földgázt szállító (LNG) tartályhajók, miután az Egyesült Államok és Nagy-Britannia jemeni húszi katonai célpontokra mért légi csapásai nyomán veszélyesebbé vált a létfontosságú útvonal. Három, Európába LNG-t szállító hajó Omán partjainál rostokol, míg két üres hajó, amely Katar felé haladt az újabb rakományért, a Bab el-Mandab túloldalán állt meg a Vörös-tengeren, illetve a Földközi-tengeren, a Szuezi-csatorna közelében. A hírügynökség szerint kockázatot jelent Európára nézve a kontinens második legnagyobb LNG-ellátójától érkező szállítmányok esetlegesen elhúzódó szünetelése, már csak a téliesre fordult időjárás miatt is. Ennek ellenére nem valószínű, hogy rövid távon földgázhiány lépne fel, mivel Európa jelenleg jól ellátott, az ipari kereslet pedig továbbra is visszafogott. Az európai irányadó gázárak hétfőn újabb 3,7 százalékkal, megawattóránként 30,6 euróra csökkentek, azaz augusztus óta a legalacsonyabb szint közelében kereskednek vele. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság haditengerészetét magában foglaló egyesített katonai erők is azt tanácsolták a kereskedelmi hajótársaságoknak, hogy az Irán által támogatott fegyveres csoport elleni légi csapásokat követően maradjanak távol a veszélyzónától. Legalább három – nagy olajszállító tankereket üzemeltető – vállalat is közölte azóta, hogy elkerülik a területet.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!